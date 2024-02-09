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詹文男／選舉是人生的映照

聯合報／ 詹文男（數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）

選舉告一段落，民眾的生活終於可以慢慢回歸正常。好友老張就跟我說，選舉期間由於選情緊繃，他的一些分別支持不同候選人的長輩，八十幾歲了，無論晴雨還舟車勞頓奔波於各地的造勢會場，除了積極動員拉票，甚至為支持者憂心失眠，為理念跟朋友吵架、退出社群，好像是長輩自己要選。

基本上，仔細思量，選舉不僅是民主政治的一個重要組成，更像是一面鏡子，映照出人生的許多面向。在這個過程中，我們可以看到競爭、合作、選擇、失望與希望等元素，每一位候選人的努力與堅持，每一個支持者的熱情與忠誠，都像是人生旅途的一個個縮影。

首先，選舉讓我們看到了目標與價值的重要性。正如候選人為了最終的勝利與所堅持的價值而奮鬥不懈，人生中我們也需要有清晰的目標，才能在困難和挑戰中不失方向，並保持對未來的信心和期待。而選舉中的價值觀堅持，更反映了人生中堅守原則的重要性。候選人在選舉過程中，往往面臨著各種誘惑和壓力，要堅守自己的信念並不容易。在我們的生活中，堅持正直和信念，同樣是一條充滿挑戰的道路。

其次，選舉除了彼此的競爭，更是誠信和名譽的展現。在政治舞台上，候選人爭取選民的支持，展示自己的政策和能力，與對手競爭。這與人生中的許多場景相似，比如求職過程中的面試，或是商場上的競爭。重要的是，競爭不僅僅是對手之間的對抗，更是自我提升的機會。正如選舉中候選人需要不斷提升自己，以應對挑戰，在人生過程中也應該在挫折中不斷的學習、蛻變和成長。

再者，選舉過程中的競爭與合作，也是人生必學的功課。在競選的賽局中，候選人之間的競爭固然激烈，但同時也需要與團隊成員、支持者，甚至是與對手進行合作。正如職涯發展中，除了要面對競爭對手的挑戰，也需要學會與他人合作，共同創造更大的價值。而學會如何在競爭與合作中找到平衡，是達成目標的關鍵。

最後，選舉的不確定性和變化無常，要學會適應與接受。選舉過程常常充滿變數，人生道路也充滿了不可預測的轉折。這提醒我們在面對不確定性時，需要保持靈活和適應性，學會在變化中尋找機會，在挑戰中成長。尤其選舉總有輸贏，不是每一位候選人都能當選，但每一次的努力和嘗試都是寶貴的學習。在人生旅途中，也是會遇到成功和失敗，不僅要學會面對挫折，更重要的是從每一次經歷中學習，不斷進步。

總體言之，選舉不只是民主機制的一部分，更是一面鏡子，映照出我們人生道路上的種種景象。從明確的目標追求到價值觀的堅守，從競爭中尋求成長到從合作中創造價值，再到學會面對不確定性和接受變化，這些都是我們在人生旅途中需要努力學習的功課！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長，台大商學研究所兼任教授）

人生 價值觀

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