黃耀輝／超徵就超花的「世代剝奪」

在「六成民眾想下架民進黨」的民意下，「相對多數」的選舉制度，讓賴清德以四十％的得票率當選總統，代表民怨不但未獲得疏解，還將成為賴政府的執政包袱。

當前深沉的民怨，主要為七年多來空屋率高，房價卻漲了近一倍；七成的勞工薪資偏低還連三年被物價吃掉，但房價所得比升高逼近十倍，買屋的希望渺茫。有人四十歲才買得起房屋，房貸負擔率超過四十二％，或房貸拉長到四十年，都淪為長期房奴。買不起的，又因為房租連十四年上漲而租不起；廿萬戶社會住宅的政見跳票，租不到也是嚴重問題。這些住宅政策的大失敗，讓民進黨流失了勞工、青年弱勢的大量選票。

另一方面，蔡政府「財運甚佳」，七年多來稅收就超徵了一點八兆。過去兩年經濟成長率下修到僅二點四％、一點三％，物價上漲率卻高達三％、二點五％，造成七成的勞工實質薪資連三年倒退的同時，稅收卻以廿％、十三％和六％的速度成長。鉅額的稅收超徵，讓蔡總統說出「我花很多錢是事實，但我有本錢」的大話，即知蔡政府產生了天天過年的「財政幻覺」，以致於過去七年就編列了幾乎全靠舉債的二點六兆元特別預算。

但是這些特別預算，例如八千四百億元的前瞻建設特別預算、三千八百億元的疫後特別預算等等，完全和居住正義無關，亦即政府緊吃，卻沒回饋給吃緊的弱勢民眾，還將超徵的稅收「超花」，就是不用在「居住正義」相關的住宅政策上。連房地合一所得稅收入，依法必須指定用途於住宅和長照政策支出上，但房地合一稅上路七年，共課徵將近一千二百億，實際用於社會住宅部分竟是「○」。被立委抓包後，才修正為「獲配金額，不得低於餘額一成」，即知蔡政府並不把居住正義當作一回事。

結果就是，至去年底止，蔡政府的累計債務餘額超過五點八兆，比上任時的債務五點三兆，增加了五千多億，也就是超徵且飆速成長的稅收，不但沒有用於幫助當代的青年弱勢，還繼續高築債台，債留當代青年及後代子孫，形同「世代剝奪」。

因此，賴總統當選人正在籌組執政團隊之際，要汰除現任住宅政策的主管部次長，也要重視「財政的永續性」，並繼續改革房產持有稅。

因為在少子化、超高齡的人口趨勢下，已可預知所得稅、消費（銷售）稅、財產稅、社會保險的保費收入，長期都將轉為負成長；但勞保、健保、國保、農保等支出卻會陡升驟增，長期的財政狀況只會每下愈況。

賴政府需有「晴天存糧」的心理準備，應把超徵的稅收「儲蓄」起來，嚴格節制特別預算之外，更應將人口因素納入財政的中長規畫，將累計歲計剩餘保留於特別基金，專款專用於人口老化需求。

囤房稅2.0雖然趕在立院休會前倉促通過，但是來得太晚、太輕，離居住正義的目標還很遙遠，仍有檢討改善的空間。（作者為台北商業大學財稅系教授）