劉大年／美國總統大選的風險

雖然距十一月美國總統大選還久，但隨著共和黨初選開始，川普在先期取得壓倒性勝利；如果沒有重大變化，川普代表共和黨參選的機率非常高。

美國最近幾次民調均顯示，拜登的支持度偏低。以蓋洛普去年年底民調為例，拜登支持度只有百分之卅九，為過去美國總統第一任同時期之最低，而不支持度則高達百分之五十九，連任之路充滿挑戰。

拜登支持度低的主要因素是絕大多數選民認為今年已八十二歲的拜登年紀過大，不足以勝任總統。部分民調還顯示認為拜登年齡偏高的比例，超過不支持拜登的比例。顯示部分支持拜登的選民也在意拜登的年齡。

另外，多數美國選民也不認同拜登的經濟政策，美國經濟雖未呈現衰退，也走出高通膨陰影，但絕對不是在高檔。在「拜登經濟學」失靈下，即使仍陷入官司纏訟的川普，全國民調領先拜登，在幾個關鍵的「搖擺州」也居於優勢，重返白宮的可能性逐步升高。

基於此，美國目前已在評估如何因應川普入主白宮的情境。例如最近華爾街的不少高階主管，修正先前認為川普不太可能入主白宮的看法，認真考慮若川普勝選對經濟及金融市場的影響。

川普仍會繼續維持其反中立場，以極端的貿易保護來維護美國利益，而且力道會更強。川普在初選前即已放話美國應對所有進口品加徵百分之十基礎關稅。另外也批評拜登政府對中國大陸過於軟弱，主張應直接限制大陸部分產品進口；此將會使全球貿易秩序大亂，甚至可能演變成全球貿易戰。

更使各國憂心的是川普對盟國並非十分友好，除了要求各國配合「美國優先」的立場外，川普很有可能會廢除拜登時期簽署的各式協定，例如川普直接點名美國應退出「印太經濟架構」，另外美國也有可能不再支持以推動節能減排的「巴黎協定」。

在前次美國總統大選，由於川普鮮明的反中色彩，台灣明顯偏好川普。然而反中未必代表挺台，自從川普宣布再次競選總統以來，並未對維護台灣安全做出承諾，對台灣在美國的半導體投資也置若罔聞，甚至還認為台灣搶走美國半導體的生意，主張對台灣實施經貿制裁措施。

由於川普不與各國結盟的立場，若重返白宮，「台美廿一世紀貿易倡議」後續談判會有變數；另外台灣積極推動與美國的供應鏈合作夥伴關係及雙邊租稅協定，也會受影響。

雖然美國總統大選仍有不少變數，不過已有人將美國未來政局變化，視為今年全球面臨最大風險。拜登總統為了挽回頹勢，有可能會對增加對中國大陸制裁強度，美、中衝突因而升高。處在美、中之間的台灣，除了對美國選舉維持中立外，更應審慎面對可能的發展。（作者為中經院區域發展研究中心主任）