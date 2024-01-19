劉大年／大選後全力推動經濟發展

總統大選已落幕，新政府必須要立即面對一些攸關台灣經濟發展的問題，沒有等待的本錢。

台灣去年經濟成長率只有約百分之一點五，表現並不理想。今年雖然已由谷底回升，情勢有所改善，但幅度及速度均不會太明顯，成長動能仍然不足；未來政府應以經濟民生為主軸，力拚經濟反轉。

台灣必須加速產業升級轉型，經濟才有可能向上提升。事實上，在歷經美中貿易戰及新冠肺炎，各國不再放任自由經濟，均積極介入產業發展，產業政策不以短期救急為主，而以厚植長期競爭力為目標；惟有回歸製造面，確保供應鏈安全，才是固本之道。

製造業是支撐台灣經濟的主軸，台灣雖然在半導體產業具有優勢，但主要國家均想超車，不惜投入巨額補貼扶植國內產業，台灣面臨很大的競爭壓力。其他傳統產業近年來表現並不理想，製造業呈現「Ｋ字型」兩極化的發展； 另外在前瞻新興產業的領域，台灣也並非在世界的前段班。

未來以製造業帶動的成長模式仍會持續，在全球供應鏈重組下，台灣如何維持優勢，將會面臨更大挑戰。基於此，政府應加速建構中長期產業發展藍圖，盤點各產業在全球供應鏈競爭情形，據此制訂扶強救弱計畫，才能對症下藥。與其兌現選舉期間開出如放煙火般各式補貼支票，不如將資源放在可以提升競爭力的領域。

除了製造業之外，提振占GDP約六成的服務業亦刻不容緩。台灣服務業多屬於內需型，國際化程度不足，較難創造高薪的就業機會，也影響台灣薪資成長。歷任政府均規畫不少服務業發展藍圖，但是服務業由於涵蓋範圍廣，主管機關眾多，事權難以統一，近年來表現並不理想。未來應通盤檢視服務業項下的發展機會，方有助於精進服務業發展。

其次則應解決內部投資環境問題，在二○二五非核家園可能跳票下，首先須面對缺電風險，以及其他基礎建設不足的瓶頸。此絕非是老調重談，而是無法解決的陳年問題，更反映出企業在台經營的辛苦。

另外則應對年輕世代困境有所作為，台灣失業率雖不高，但廿至廿四歳的年輕世代失業率一直維持在兩位數；大專及大專以上失業率也偏高，顯示國內產業需求與人才培育出現落差，必須進行通盤調整。另外也需透過產業轉型，提供更多高薪工作機會，才有可能解決年輕世代低薪問題。

最後則應注意國際金融環境的變化，全球由美國帶動的升息已結束，今年可能會開始降息，各國將會普遍採取寬鬆金融政策。雖然帶動經濟成長，但也會牽動全球物價走勢。台灣如何注意匯率波動對出口影響，並有效抑制通貨膨脹，維持總體經濟穩定，是新政府必須正視的另一課題。（作者為中經院區域發展研究中心主任）