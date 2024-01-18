黃齊元／加強兩岸溝通，維持台海和平

台灣總統大選結束，引起全世界關注，這是危機的開始，美中都在背後運作。

美國國務卿布林肯與中共對外聯絡部部長劉建超選前會議，確定彼此底線。拜登總統在問到對選舉結果看法時，只講一句話「不支持台獨」，答非所問，主要是講給中共聽，代表美國的緊張、謹慎與警告。

兩岸從選舉結束，即針鋒相對。賴清德表示台灣在民主和威權間選擇民主，抵禦外部勢力介入，不會走「回頭路」。這是講給中共聽，因為連美國都不再強調民主專制對抗，加強和中國對話去風險。為了安撫美國，他說將依照中華民國憲政體制，用交流取代圍堵，對話取代對抗。選後美國派代表團來台，名為支持、實為提醒。

大陸回應也不客氣，國台辦表示民進黨不能代表主流民意，重申一個中國。大陸反應代表其根本不想和民進黨談、也沒有觀察期。未來兩岸關係可能惡化，諾魯斷交只是開始。

台灣是民主典範，所以棄保並未成功，民眾明知藍白合破局會保送民進黨，仍支持不同候選人、捍衛自己理念。但選後人民必須覺悟，台灣命運並非掌握在政府或政黨手裡，美中才是關鍵，民眾心態應放大到國際層面。

全世界大部分國家雖力挺烏克蘭和巴勒斯坦，也無法扭轉其命運。台灣不像以色列，可力抗周圍國家，無視道德勸說，迫使哈佛校長辭職。台灣絕不能採烏克蘭和巴勒斯坦焦土策略，和平是唯一選項；但和平有其代價，必須努力促成。

大陸對台立場堅定，台灣不可能永遠維持現狀，期待美國相助並不現實。中東戰事擴大，拜登面臨選舉壓力，台灣急需改善和對岸關係。我們不能再仇中、抗中，雖然不必親中，但至少應知中、語中，才能進一步和中、友中。

「和平統一」是習近平目標，但台灣人民不可能接受，所以壓力會來自外部，只是時間問題。短期內大陸經濟不佳、社會動盪、軍事改組，但美國問題一樣很多，再加上地緣政治衝突，台海現狀的破口終會出現。

兩岸沒有互信基礎，這是潛在衝突根源。習近平希望「心靈契合」，但沒有交流、如何融合？中國供應鏈外移是趨勢，但台灣無法切割中國市場，想保留ECFA必須和大陸談判。

未來大陸打擊台獨會更劇烈，但胡蘿蔔也會給更多，否則無法籠絡台灣人心。短期內，ECFA優惠會逐漸取消，一定要讓台灣人民有感：擁有時不懂得珍惜，失去才知道可貴。長期大陸會以RCEP作為誘因，重組兩岸合作框架。

大陸房地產和製造面業臨巨大危機，企業積極全球化，從「中國製造」走向「世界製造」。大陸面臨制裁、加速科技自主，電動車、鋰電池、太陽能稱霸世界，TikTok和電商拚多多席捲全球，經濟轉型智能化、科技化、全球化，前景並不差。

台灣把希望寄託在美國，但美國只在乎台灣半導體，其餘皆是次要。美豬、美牛和客機，都是以美國利益為出發點，川普上台後會更強調「美國優先」。台灣人民應思考，若美國建議台灣和大陸主動談「和平方案」，我們該如何因應？

這是實力掛帥的時代，以色列就是代表。但除了戰爭，台灣周旋在美中間，其實也可以借力使力；連小黨都能成為關鍵少數、左右逢源。台灣應以對話促進兩岸和平，避免危機進一步擴大！（作者為藍濤亞洲總裁兼東南亞影響力聯盟創辦人）