黃齊元／扭轉危機，創造台灣再生契機

最近中國經濟疲軟，外資紛紛撤出，但新加坡副總理黃循財訪問大陸，強調「永遠不要押注中國衰落」，透過雙邊合作機制達成多項成果。

隨著香港沒落，新加坡成為最大受益者、亞洲經貿樞紐。新加坡展現高度政治智慧，如同六四天安門事件後台商率先前往大陸投資，雙方後來都獲益。新加坡和中但不親中，成為全球外資「信任」中心。

與中國和解、降低衝突、保持對話，是當今西方國家共識，包括Ｇ７成員國和歐盟。這些國家政治立場和中國相左，但經濟上持續交流、保持平衡。另外還有越南，親中但防中，和許多大國簽署「全面戰略夥伴」協定，成為經濟贏家。

後全球化時代關鍵字是「韌性」，韌性的特色是既連結又自主。台灣經濟和科技雖為全球夥伴，但政治卻失去韌性，與中國大陸對立，失去外資信任。

台灣需要下一個奇蹟。過去五十年的奇蹟，來自上一代努力；下一個五十年的成功，有賴全體人民智慧。政黨如同企業，成功不過三代。企業需要轉型、重新定義自己；政黨也要有新論述、重新出發。

台灣民主最可貴價值是「改變」，不是維持現狀。五十年前台灣人民不敢想像沒有蔣家，三十年前不敢想像政黨輪替。但改變的主導權很重要，自己改變，比被外人改變好；創造改變台灣的力量，領導人是關鍵。

近期中東危機蔓延，引爆點是以色列。站在以色列立場，為了國家安全，當然要消滅哈瑪斯。但以色列太激進，敵人愈來愈多，就像媒體描述，從「六日戰爭」變成「六方戰爭」。現在全世界多同情巴勒斯坦，中東勢必永無寧日。

以色列如同台灣，最大靠山是美國。美國類似台灣，經濟表現亮眼，但政治衝突不斷。美國很可能走上英國老路：民粹崛起、脫歐成功、經濟下滑、政權動盪。部分歐洲小國如瑞典、荷蘭，也因政治問題面臨拐點。

台灣應學習新加坡和越南，避免重蹈香港和以色列覆轍，領導人要有智慧。全世界支持台灣，但不敢光明正大和我們來往。台灣需要能和大陸溝通的領導人，啟動「兩岸和平」工程；沒有和平，台灣不可能有未來。

英國搖滾天團滾石，有一首名曲「你不可能永遠得到你想要的」。台灣有選擇的自由、也需有妥協的智慧；強調理念的伸張、亦需有現實的包容。大陸取消ＥＣＦＡ免關稅優惠，只是一個預警。未來選擇在台灣人民，看看世界，想想台灣！

二○二四年大選，極可能是台灣由盛而衰、從安轉危的開始。我們一手好牌，但如不能追求兩岸共榮，終究無法逃脫戰爭陰影。ＡＩ雖可促進繁榮，也可能帶來毀滅，科技並非台灣成長護身符。政府表示ＥＣＦＡ影響很小，這對非科技的廣大民眾，相當不公平！

美國年度風雲人物泰勒絲前年創紀錄「時代演唱會」，匯集她不同時代的歌曲。這次台灣選舉也跨越時代、結合不同背景民眾。凝聚不同世代共識，是台灣航向大海的關鍵。台灣的過去、現在與未來，可用三大媒體名稱來涵蓋：中國、自由、聯合。我們不能回到過去，但可以回到未來。

台灣值得更好，但不一定會更好。二○二四選戰，或許是台灣的滑鐵盧戰役；以現況來看，不管誰是下一任領導人，可能都無法避免拿破崙「悲劇英雄」的命運。你與我，我們才是台灣命運的主人！

（作者為藍濤亞洲總裁兼東南亞影響力聯盟創辦人）