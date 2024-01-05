劉大年／大陸經濟降溫 台灣應適當轉軌

去年中國大陸經濟表現不佳，雖然下半年略為好轉，大陸官方也認為達到百分之五成長率的目標沒有問題，在東亞國家仍可排名在前中段班。但是除了數據可靠性引發討論外，前年基期較低也是重要因素，更無法反映中國大陸目前需求低迷、出口不佳、房地產泡沫化，以及失業率偏高的實際狀況。各主要機構預估未來幾年中國大陸經濟很難再創高峰。

前年中國大陸人均ＧＤＰ約為一萬三千美元，已非常接近世界平均，較十年前成長近一倍。而在未來成長明顯趨緩下，不但十年翻倍已遙不可及；甚至有可能會陷入「中度所得陷阱」，不易有所突破。

為因應經濟變局，目前中國大陸是以「穩定增長、擴充內需、吸引外資、提振民企」為政策重點方向；並以強化製造，建立自主供應鏈為主軸，以期可以在美國的圍堵下，可以成功轉型。

兩岸經貿關係也因此發生變化，投資及貿易關係均呈現弱化。在大陸內需市場不振，以及進口替代政策發酵下，台灣對中國大陸出口下滑，台灣對大陸出口占總出口比重由二○二○年約百分之四十四的巔峰，下降至今年約百分之卅五。

台灣對中國大陸出口比重下滑，雖然降低對大陸依賴，但卻是台灣經濟去年成長緩慢的重要原因。台灣半導體對大陸出口仍一枝獨秀，已成為台灣對大陸出口及順差最重要來源；其他產業出口則普遍表現不佳。未來在大陸強化自主供應鏈下，如何持續維持半導體優勢；以及在大陸鋪天蓋地的進口替代政策下，發掘更多利基產品，以維持出口動能。

台灣對大陸投資下滑趨勢更明顯。在二○一一年，台灣對大陸投資占台灣海外總投資比重突破八成，達到歷史新高後即下滑；美中貿易戰後減少更快，去年前九個月比重僅剩約三分之一，而且已被台灣在東協投資超過。

投資弱化顯示台灣將過去以「加工貿易」為目的投資已式微，未來如何轉型為開拓大陸內需市場的投資，才能有效切入大陸市場。

在兩岸關係不佳下，大陸對台灣經貿政策也轉為強硬。對台灣經貿限制措施增加。特別是最近大陸以台灣長期禁止逾二五○○項大陸產品進口，形成貿易壁壘為理由，取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）早收產品中十二項石化產品的關稅優惠。這其中擺脫不了政治操作，甚至還有經濟脅迫動機；但也反映出大陸順應國內產業需求，不願再對台灣「讓利」，未來可能還會取消更多早收項目關稅減免，以及其他惠台措施，兩岸經貿不確定性再度升高。

總體而言，全球經貿環境變化，以及地緣政治影響，中國大陸經濟減速，產業加速轉型，未來對台灣的外溢效應隨之擴大，台灣也應做適當的轉軌以為因應。（作者為中經院區域發展研究中心主任）