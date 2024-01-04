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詹文男／一暝大十吋的生成式AI

聯合報／ 詹文男

前些日子參加一場博士論文口試，遇到對人工智慧頗有研究的老陳教授，閒聊中其分享對生成式人工智慧（Generative AI）進展的觀察。他說，生成式AI不僅可以寫文章、作音樂畫圖及寫程式，其回答問題的程度，也從原來的小學，提升到大學了。以ChatGPT為例，如果你問：一支電線桿上有十隻鳥，用一把槍打死其中一隻，請問還剩下幾隻？

老陳說，ChatGPT早期的版本會回答九隻，但現在進化的版本則回答：「當你用槍打死電線桿上的一隻鳥時，其他的鳥很可能會因為聲響或動作而飛走。所以理論上，當你打死一隻鳥之後，電線桿上可能不會剩下任何鳥，答案是零隻。」讀者是否會覺得很神奇？

好友老張也跟我說，最近他做了一個小實驗，讓其驚嘆不已。他問ChatGPT 3.5版，「請問如何泡東方美人」？ChatGPT回答：

「泡東方美人，或者說追求東方美女，需要尊重和真誠。有一些建議可以幫助你：體貼關心、尊重隱私、禮貌和紳士風度、誠實和真實、禮物和小細節、時間和耐心，最重要的是，尊重她的選擇。如果她對你不感興趣，不要堅持不懈或騷擾她。良好的禮儀和尊重對方的決定非常重要。」儼然是一位愛情顧問。

但若用同樣的問題「如何泡東方美人」詢問ChatGPT 4.0版，它的回答竟然是：

「泡東方美人茶，也被稱為『東方美人茶』或『白毫烏龍』，需要一定的技巧來充分發揮其獨特的香氣和味道。以下是泡製東方美人茶的步驟：

一、準備工具：準備一個茶壺、茶杯、水壺和茶葉。東方美人茶適合使用陶瓷或紫砂壺來泡製。二、預熱茶具：用熱水預熱茶壺和茶杯，這有助於保持茶的溫度。三、取茶葉：根據壺的大小和個人口味，一般建議每一百毫升水用三至五克茶葉。四、加水溫度：東方美人茶適合用約攝氏八十五至九十五度的熱水沖泡。水溫不宜過高，以免破壞茶葉的香氣。五、沖泡時間…。六、觀察茶葉…。七、品嘗…。八、多次沖泡…等程序。東方美人茶以其獨特的果香和蜜香聞名，沖泡時應注意控制水溫和時間，以免茶湯過於澀味或香氣流失。通過細心沖泡，您可以充分體驗這種茶的獨特風味。」

從以上案例可了解生成式AI驚人進展，包括能考慮到更多的實際情境，如鳥被嚇飛的可能性，從而提供更精準和實際的回答，而非僅有數學的計算；而在理解語境和雙關語方面，也有大幅度的提升。無怪乎現在很多公司都在嘗試將生成式AI應用在客戶服務、工作流程自動化及市場行銷上。

台灣有首民謠「搖嬰仔歌」，歌詞是這麼寫的：「嬰仔嬰嬰睏，一暝大一吋！嬰仔嬰嬰惜，一暝大一尺」！觀乎生成式AI的進展，真可謂一暝大十吋。預期其未來影響層面將更為深遠，還沒有開始接觸或應用的企業與組織，甚至一般的上班族，真的都應該要開始行動了！（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長，台灣大學商學研究所兼任教授）

茶葉 ChatGPT

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