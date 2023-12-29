黃齊元／113後 台灣能擁抱再見、燦爛相傳？

最近發生幾件國際大事，改變國際地緣政治規則，間接都影響到台灣。

九月時，拜登總統訪問越南，兩國關係提升至「全面戰略夥伴」層次，和中國相同，美國成為有此待遇的六個國家之一。雙方將「高科技」列為合作重點，包括半導體和稀土產業。

東南亞是大陸重要戰略布局、ＲＣＥＰ主要市場，越南更是重中之重。習近平近期赴越南訪問，和越共總書記阮富仲宣布兩黨兩國關係新定位，在全面戰略的基礎上，建構具有戰略意義的「中越命運共同體」。

輝達執行長黃仁勳，也在十二月拜訪日本、新加坡、馬來西亞和越南四國，在越南與總理范明政會面，表達在越南設立晶片研發中心，促進兩國在半導體和人工智慧等領域合作。

最近，中國商務部認定台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，點名民進黨違反ＥＣＦＡ，預警未來限縮甚至廢除ＥＣＦＡ的可能，雙方敵意升高。

在近期拜習會達成和解後，美中交鋒重點已轉移到東南亞。為了因應美國分散供應鏈，陸企搶進越南，今年前十一個月中國投資越南金額達八十三億美元，超越台灣，連比亞迪都宣布在越南建立電動車基地。

全世界半導體供應鏈正快速分散，面對台海危機，美國的布局是：高端晶片前進日本，台積電熊本一廠即將完工，三廠也已在規畫中；低端製程則開始布局越南。台灣作為全球半導體生產基地的獨特性，正逐漸降低。

面對全球供應鏈新現實，台商只能加速走出去，但在大部分國家，台灣沒有優勢。我們希望將「中國的台灣」轉成「世界的台灣」，但「台灣的世界」與「中國的世界」高度重疊，脫離中國並不現實。

全世界都在加強與中國對話及合作，除了台灣。最近Ｇ７峰會聲明中指出，願與中國建立「具建設性的穩定關係」。Ｇ７成員強調無意與中國「脫鉤」，轉而尋求「去風險」。然而Ｇ７成員也對中國帶來的挑戰，從南海軍事化到「經濟威脅」強烈批評，但基本上是「鬥而不破」。

台灣不了解國際現實，倚美抗中；贏了世界，卻有可能失去國家。烏克蘭有全球民主陣營支持，如今殘破不堪；巴勒斯坦得到所有人同情，卻注定成為人間煉獄。就算全球視台灣為民主燈塔，也不能扭轉台灣的未來。中美在博弈，世界在避險，我們在旁觀，這就是現實。

越南如同新加坡，懂得中立以自保，雖友善對待中國，但僅承認「未來共享命運體」，避談「共同」。越南的「竹子外交」意指筆直向上，不偏袒兩邊；台灣應稱作「繩子外交」，和美國綁在一起，還打了個死結。

如今選舉情勢已逐漸明朗，美國開始面對「後１１３」時代，選後兩岸執政黨都會算總帳。面對川普再上台的可能，全球必然更加動盪，台灣必須準備好！

未來歷史會這麼寫：二○二三年民進黨、國民黨與民眾黨領導人分別做了決定，這些決定不但影響他們的政黨，也改寫了台灣命運。從美中角度，現對台灣選舉已無期待，準備應變、不再等待；對台灣人民來說，只能扣緊安全帶，不用興奮、只有無奈！

政治大師米爾斯海默十年前曾寫下〈對台灣說再見〉一文。這次選舉將是台灣的分水嶺，至少是與昨日的台灣說再見。就像誠品信義店的最後標語，「擁抱再見，燦爛相傳」！

（作者為藍濤亞洲總裁兼東南亞影響力聯盟創辦人）