聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃齊元／113後 台灣能擁抱再見、燦爛相傳？

聯合報／ 黃齊元

最近發生幾件國際大事，改變國際地緣政治規則，間接都影響到台灣。

九月時，拜登總統訪問越南，兩國關係提升至「全面戰略夥伴」層次，和中國相同，美國成為有此待遇的六個國家之一。雙方將「高科技」列為合作重點，包括半導體和稀土產業。

東南亞是大陸重要戰略布局、ＲＣＥＰ主要市場，越南更是重中之重。習近平近期赴越南訪問，和越共總書記阮富仲宣布兩黨兩國關係新定位，在全面戰略的基礎上，建構具有戰略意義的「中越命運共同體」。

輝達執行長黃仁勳，也在十二月拜訪日本、新加坡、馬來西亞和越南四國，在越南與總理范明政會面，表達在越南設立晶片研發中心，促進兩國在半導體和人工智慧等領域合作。

最近，中國商務部認定台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，點名民進黨違反ＥＣＦＡ，預警未來限縮甚至廢除ＥＣＦＡ的可能，雙方敵意升高。

在近期拜習會達成和解後，美中交鋒重點已轉移到東南亞。為了因應美國分散供應鏈，陸企搶進越南，今年前十一個月中國投資越南金額達八十三億美元，超越台灣，連比亞迪都宣布在越南建立電動車基地。

全世界半導體供應鏈正快速分散，面對台海危機，美國的布局是：高端晶片前進日本，台積電熊本一廠即將完工，三廠也已在規畫中；低端製程則開始布局越南。台灣作為全球半導體生產基地的獨特性，正逐漸降低。

面對全球供應鏈新現實，台商只能加速走出去，但在大部分國家，台灣沒有優勢。我們希望將「中國的台灣」轉成「世界的台灣」，但「台灣的世界」與「中國的世界」高度重疊，脫離中國並不現實。

全世界都在加強與中國對話及合作，除了台灣。最近Ｇ７峰會聲明中指出，願與中國建立「具建設性的穩定關係」。Ｇ７成員強調無意與中國「脫鉤」，轉而尋求「去風險」。然而Ｇ７成員也對中國帶來的挑戰，從南海軍事化到「經濟威脅」強烈批評，但基本上是「鬥而不破」。

台灣不了解國際現實，倚美抗中；贏了世界，卻有可能失去國家。烏克蘭有全球民主陣營支持，如今殘破不堪；巴勒斯坦得到所有人同情，卻注定成為人間煉獄。就算全球視台灣為民主燈塔，也不能扭轉台灣的未來。中美在博弈，世界在避險，我們在旁觀，這就是現實。

越南如同新加坡，懂得中立以自保，雖友善對待中國，但僅承認「未來共享命運體」，避談「共同」。越南的「竹子外交」意指筆直向上，不偏袒兩邊；台灣應稱作「繩子外交」，和美國綁在一起，還打了個死結。

如今選舉情勢已逐漸明朗，美國開始面對「後１１３」時代，選後兩岸執政黨都會算總帳。面對川普再上台的可能，全球必然更加動盪，台灣必須準備好！

未來歷史會這麼寫：二○二三年民進黨、國民黨與民眾黨領導人分別做了決定，這些決定不但影響他們的政黨，也改寫了台灣命運。從美中角度，現對台灣選舉已無期待，準備應變、不再等待；對台灣人民來說，只能扣緊安全帶，不用興奮、只有無奈！

政治大師米爾斯海默十年前曾寫下〈對台灣說再見〉一文。這次選舉將是台灣的分水嶺，至少是與昨日的台灣說再見。就像誠品信義店的最後標語，「擁抱再見，燦爛相傳」！

（作者為藍濤亞洲總裁兼東南亞影響力聯盟創辦人）

越南 美國 半導體

延伸閱讀

黃仁勳坦言：華為是輝達在大陸的「強大競爭對手」

管理風格成為焦點 輝達執行長黃仁勳：高階主管不該需要被管東管西

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

黃仁勳：AI五年內就很能與人類競爭

相關新聞

黃齊元／113後 台灣能擁抱再見、燦爛相傳？

最近發生幾件國際大事，改變國際地緣政治規則，間接都影響到台灣。

彭金隆／杞人憂天 是風險管理的典範？

學生時代讀歷史學到最長的朝代是周朝，西周東周共計約莫八百年，但讓我非常驚訝的是，當時在諸多大國縫隙中還存在一個小國家，從...

詹文男／商業模式大哉問

幾位產業界友人在筆者退休之後邀約一起創立了數位轉型學院的影音知識平台，希望提供對數位轉型議題有興趣的百工百業從業人員一個...

黃耀輝／賴的房事 蔡的房市 哀青年弱勢

昔有孟姜女哭倒萬里長城，今有賴神男泣保萬里違建。堂堂副總統兼黨主席、參選總統的賴清德，竟把自己的房事演成拖棚歹戲，非常不...

劉大年／善用貿易政策推動綠色經濟

最近舉行的聯合國第二十八屆氣候變化峰會（ＣＯＰ28），主要檢視目前推動低碳經濟概況，能源結構調整，以達到二○五○淨零碳排...

黃齊元／台灣早已在戰爭中

最近美國前國務卿季辛吉過世，代表一個世代的結束。他五十年前共同撰寫的「上海公報」，就像一個緊箍咒，仍深深影響台灣，「美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。