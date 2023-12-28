彭金隆／杞人憂天 是風險管理的典範？

學生時代讀歷史學到最長的朝代是周朝，西周東周共計約莫八百年，但讓我非常驚訝的是，當時在諸多大國縫隙中還存在一個小國家，從建國到被楚國所滅，前後國祚竟然超過一千年，國雖小卻遠比周朝還長命。這個小到司馬遷寫史記時說他是「小微，其事不足稱述」的國家，就是千古以來，被一句成語「杞人憂天」訕笑的杞國。

杞國人在歷史上一直是「庸人自擾，自尋煩惱」的代名詞，連詩仙李白與詩聖杜甫都不約而同曾以杞國為譬喻，寫下「白日不照吾精誠，杞國無事憂天傾」及「但求椿壽永，莫慮杞天崩」的詩句，可見這句成語的時空穿透力。

「杞人憂天」的故事出自《列子．天瑞》，單看文章的前半，確實會對杞人產生無聊憂天的印象，但文章繼續看下去卻會有很不同的發現，文章講完杞人憂天後，接著就提到有人用天地不會毀壞的理論，勸說杞人莫要煩惱。而作者的本意其實是想舉出對照正反的兩個看法，闡述「以上皆非」的哲學觀，列子最後總結兩方意見笑著說：「言天地壞者亦謬，言天地不壞者亦謬。壞與不壞，吾所不能知也」。好一句「吾所不能知也」！

研究風險的人都清楚，風險的本質就是不確定與難以預測，所以對風險敬畏憂心是很合理正確的態度。列子如果身在現代，也許會是一位出色的風險專家。

再者，列子會舉杞國為例，應該不是偶然。剛剛提到商滅了夏朝，便把大禹後人封在杞這個小地方，小國寡民夾在大國縫中，在強鄰壓迫流離遷徙多次，輾轉從河南來到山東，杞國十足是個歷經磨難又多災的國家，正是杞國乖舛的命運，讓杞國人有更高的憂患意識。而且根據史書記載，杞國當時出現過極為罕見「隕星如雨」大災，所以杞國人會憂天也是有其時空背景。當時有這麼多國家可以舉例，作者慧眼獨具挑上杞國，某種程度或許也反映作者敬天畏地謹慎看待風險的想法。

風險管理教科書告訴我們，風險管理的主要目的，就是以能存活（survival）為目標，唯有存活下來才能考慮後續的穩定與發展，否則一切都是幻想。杞國存活超過千年，即使盛世如漢唐也很難比拚，因為國小，司馬遷認為「杞小微，其事不足稱述」而沒有太多記述，他們到底做了什麼豐功偉業不可得知，但從結果來看，杞國達成風險管理的目標存活下來，則是不爭的事實。

杞國身在大國博弈的亂局中，又處諸多天災威脅之地，實在沒有不憂天憂地的權利，若不是謹小慎微靈活通變，時時做好風險管理，如何能處亂世而能確保安好？否則一個連史記都懶得記載的小國，憑什麼可以國祚延展千年！對比當年杞國的處境，想想現在的我們似乎也有點攬鏡自照的感覺。

杞國人在幾千年前就展現面對不確定性應該有的風險意識觀念，可惜後人只記得訕笑杞人「憂天」的一方，卻未看見杞人「遠見」的一面。確實「遠見」與「憂天」有時很難區分，想想當年提出溫室效應地球暖化警告的先知，有多少人是用杞人來看待？再看看現在全球風起雲湧的永續減碳風潮，對「杞人憂天」這句成語潛在的積極涵義，或許就會有不同的詮釋。因為面對「吾所不能知也」且難測的風險，料敵從寬謙卑應對總是對的！（作者為政大風險管理與保險學系教授兼商學院副院長）