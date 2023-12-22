黃耀輝／賴的房事 蔡的房市 哀青年弱勢

昔有孟姜女哭倒萬里長城，今有賴神男泣保萬里違建。堂堂副總統兼黨主席、參選總統的賴清德，竟把自己的房事演成拖棚歹戲，非常不可思議。

他說得楚楚可憐的工寮，其實二○○三年任立委時自己拆掉了。在區域計畫法實施後，沒經建管機關核給建築執照，就擅自蓋了兩層高的樓房，當然沒有取得使用執照，是百分之百的超大違建。

違建被揭發後，他瞎掰「有門牌就不是違建」歪理；至於該房地的繳稅紀錄，他以「曾聽媽媽說有繳」當作證據，結果卻是從未申報過房屋稅，直到最近才遞件申請，官運亨通廿五年來，沒誠實申報過這筆財產，還好意思花納稅人錢讓國安人員去保護。

他當台南市長時，拆除台鐵東遷住戶的房子毫不手軟，還怒斥跪地哭求的拆遷戶和聲援的學生；自己卻泣保大違建，還拖其他礦工下水。身為礦工子弟的我，都覺得他噁心、沒志氣。跟其他政治人物二話不說就拆掉自己的違建相比，他的格局氣度相形見絀，更凸顯他嚴以待人，寬以律己的雙標性格。

最後就是死不認錯，硬拗為「錯誤政策的受害者」。他蓋違建時可是大立委，為何不改正錯誤？指桑罵槐，不就正好認證當時執政的台北縣長蘇貞昌，總統陳水扁都是「錯誤政策」的加害者？現在突然要以公益的美名辦理信託，想漂白過去的種種不堪，順便保住違建，但都無法改變「不合法」的事實，也難以挽回破敗的形象。

蔡政府七年半來，全國的預售新屋價格漲了一倍。住在官邸的賴清德，誤把房市量縮當作價跌，五月初還問大學生有沒有感覺房價在下跌？證明他不懂自己執政下的房市，也不了解青年的房事。

曾把低薪當「做功德」的他，不能體會七成的勞工連三年的薪資被物價吃掉的苦痛。對房價所得比逼近十倍，當代青年是史上最「買不起房」的弱勢；租金又連漲十四年，「租不起」更是最弱勢；房貸負擔率突破四十二％，首購族也淪為房奴等等青年的悲慘房事，也很難感同身受。

結果，其他總統候選人紛紛提出幫助青年弱勢的政見，例如「免頭期款」，其實是幫蔡政府大失敗的房市政策擦屁股。賴清德竟然傾黨、政、媒的力量口誅筆伐，講成好像在野黨是房市問題的罪魁禍首。

他曾說過年輕時「頭期款」要跟同學借的辛酸，怎好意思批評別人的免頭期款政見。他難道不知道，政府最近推出的青安房貸，把期限拉長到四十年，不就是蔡政府房市政策失敗的明證，以致於青年必須透過增加利息總費用的方式，來減輕每期還本付息的壓力，否則永無買房希望。青年三、四十歲買房，到了七老八十還要繳房貸，過著未富先老的生活，不也是讓青年背負更大的壓力與風險？

總之，賴清德的房事，讓我們看到了他賴皮、輕德、濫情、不講理、不守法的暗黑面。相對於賴的繽紛房事，現在的青年才真是弱勢，也是蔡政府「錯誤的房市政策」的受害者，他們才該為黯淡的房事嚎啕大哭！（作者為台北商業大學財稅系教授）