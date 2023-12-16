黃齊元／台灣早已在戰爭中

最近美國前國務卿季辛吉過世，代表一個世代的結束。他五十年前共同撰寫的「上海公報」，就像一個緊箍咒，仍深深影響台灣，「美國認知台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議」。現在美國承認「一個中國」，反對雙方片面改變現狀，但不反對「和平統一」。

美中領導人會議，雙方達成和解。美國雖強調無意脫鉤，但外資撤出中國漸成趨勢，大陸面臨廿五年來首次外人投資負成長。在此同時，特斯拉、蘋果、輝達搶進中國，這代表未來大陸是世界市場，但並非世界工廠。

對台商而言，有兩個轉折事件。首先是華為成功推出Mate 60 Pro手機，幾乎完全仰賴中國供應鏈。未來台商供應鏈將分為兩部分，大陸供應陸企，其他供應世界；大企業還能適應，對小企業是很大挑戰。

其次是大陸對富士康查稅事件，雖雷聲大雨點小，但導致台商供應鏈加速外移。中國生產製造優勢，短期內無法取代。在其他市場，台灣是外交孤兒，台商和積極外移的紅色供應鏈正面交鋒，面臨巨大挑戰。

COP28後，中國已成為全球綠色能源典範，太陽能和風力發電遙遙領先全世界。至於電動車，比亞迪銷售創紀錄，勢不可擋，近期更至越南設廠。展望未來，台灣只有半導體領先，其他領域紅色供應鏈在全球已追上來。

台海短期內或許不會有戰爭，但除了軍事以外，還有科技戰爭，美台都已捲入戰爭。美國商務部長雷蒙多近期表示，晶片廠商錢少賺一點沒關係，要以國安為重，這是對輝達喊話。未來戰爭是科技戰，決勝點在智慧武器，台灣掌握全球晶片供應鏈，自然處於風暴核心。

這次美中和談縮小了台灣的選項，台獨不可能，武統也不可能。剩下選項中，台灣希望「維持現狀」，但大陸主張「和平統一」。大陸現在進行到第二階段，從「反獨」到「促統」，然而大部分台灣人沒有心理準備，停留在現狀永遠不會改變、美國會保衛台灣、大陸不敢妄動的迷思中。

大陸可能是「恐怖情人」，但對台灣而言，是認清現實、保持對話好？還是盡一切可能打擊、羞辱和封鎖對方好？習近平盡最大努力，維持「和平統一」基調，如果失去控制，結果會是什麼？根據民調，川普很可能再上台，全世界的「類川普」紛紛當選，極右派把自己國家利益放在最優先，這對台灣不是好事。

季辛吉的現實主義正影響台灣命運，他認為，美中兩大國為了台灣問題而升高緊張，世界正處於一個「非常危險時期」。現在是美中直接談判台灣的未來，已沒有兩岸談判。美國認為賴清德當選機率很大，而賴蕭均被對岸認定為台獨，因此直接對台灣下指導棋。

兩岸必須對話，賴清德強調對等尊嚴前提；但世界從來就不對等，美國有尊重台積電嗎？台灣的科技實力強大，但外交處於弱勢。中美對峙、但未脫鉤；兩岸不但脫鉤、且全無對話。藍白合破局，兩岸注定不和；在這種情況下，「和平統一」幾乎無望，加上民進黨勝算大，這是未來衝突來源。

台灣早已在戰爭中，包括科技戰爭、供應鏈戰爭、能源戰爭和氣候戰爭。軍事戰爭尚未發生，但冷戰持續升溫。小英認為西線無戰事，但全世界都在為未來的台灣危機預作準備。

（作者為藍濤亞洲總裁兼東南亞影響力聯盟創辦人）