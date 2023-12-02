詹文男／工具誠可貴 健康價更高

好友老史這幾年都在對岸發展，前些日子回台灣時交流了一下。他跟我說這半年他感覺AI（人工智慧）真的讓他大開眼界，尤其是ChatGPT的發展，就好像是貼心助理，大幅提高了他的生產力，而且公司人力也精簡許多。

ChatGPT不僅幫他閱讀及整理資料，還幫他看影片做摘要，甚至研擬法律文件與合約初稿，跟過去花許多時間及成本不斷招募及訓練新人，但流動率仍居高不下的情況相比，成本低，效果又好。

他也提到大陸有一家做圖像設計服務的公司，因為善用AI來繪圖，竟然可以減少七十％的人力，更增強了他學習AI的決心；有個作品牌的老闆也跟我說，過去每周設計部門畫不到幾張圖，現在每天有幾百張圖可以選，看到眼睛都快花了。

基本上，現在的AI不僅會寫文章、畫圖，做音樂，還可以寫程式。根據程式碼管理平台GitHub針對任職於超過一千名員工的大企業美國程式開發人員的調查顯示，九十二％的美國工程師表示自己會用AI來編寫程式，七十％的受訪者表示AI對大幅提升程式碼品質有幫助。調查也指出，AI工具讓程式開發人員工作成就感提升七十五％，寫程式的速度也提升超過五十五％。

所以現代的上班族，不管你是尋找職涯的新鮮人、初入公司的員工、基層的主管，或者是負責盈虧的部門經理，除了不斷在自己的本職學能專研提升之外，若能善用包括如生成式AI這類的數位工具，將能讓你在職場如虎添翼。

例如，除了以上所提的應用之外，在專案管理方面也有許多視覺化工具，如即時通訊軟體、視訊會議可以協助提高團隊的協作效率。而數據分析工具，不僅能更有效地處理及分析數據，也可幫助你做出更好的決策。也有許多具有問題追踪，任務分配功能的工具可以運用。

而若你要打造自我品牌，也可擅用臉書、LinkedIn、Twitter等社交媒體平台展示你的專業形象，AI也可協助你定期發布個人化的專屬內容，吸引更多粉絲的關注。也可透過AI協助建立專業的個人網站，讓人更容易找到你，並了解你的專業背景和技能。

但要注意的是，運用數位工具雖然能提升個人與企業的競爭力，但同時也有其風險需要注意，以確保最大化工具的優點，同時避免潛在的問題。其一是安全性和隱私：記得使用強密碼並定期更換，或者使用密碼管理器來提高安全性，甚至可採用高級加密的數位工具。

其二是數據保存和備份：定期儲存重要文件和數據，在多個位置進行備份。對於重要文檔，使用版本控制工具，以防意外更改或刪除。

其三是使用許可和合規性：確保你有權使用特定的數位工具，避免盜版；而在使用數據分析或收集數據時，確保遵循相關的法律規範。

最後要提醒大家的是「數位健康」：數位誠可貴，但健康價更高！需避免長時間持續使用數位工具，以減少對眼睛和姿勢的影響；也要注意工作與生活平衡，設定工作時間和休息時間，以避免工作耽誤了家庭生活！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長，台灣大學商學研究所兼任教授）