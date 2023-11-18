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詹文男／不忘初心的CQO

聯合報／ 詹文男

上回筆者為文的「CXO的美麗與哀愁」，提及現代企業為了因應環境的多變和挑戰，開始設立各種專門長，專注特定領域的發揮。CXO的X可以是A-Z，令人眼花撩亂，廿六個英文字母似乎已經不夠用了。

此文一出，獲得許多親朋好友的迴響，自己創業當老闆的老廖就說，他是公司的CEO兼CAO。CEO是Chief Entertainment Officer（娛樂長），專門娛樂員工，並塑造快樂的工作環境。他還舉個例子，有家企業曾設立員工「消氣室」，將公司高階主管相片貼在牆上以供員工射飛鏢之用，這就是娛樂長的創意；而CAO是Chief Apologize Officer。老廖說，他長期擔任公司的道歉長，專責對客戶、合作夥伴、離職下屬，進行各種花式道歉，已練就一身刀槍不入、金剛不壞之體！

這當然是有點開玩笑！不過，在大家紛紛針對CXO提出意見時，專家老陳就提出，有公司已設立CQO（Chief Questions Officer，問題長），令人覺得不僅前瞻，也很務實。

問題長主要任務在於管理和引導組織內的問題和挑戰，以促進創新、解決問題、提升營運效能，並確保組織對使命和價值觀的忠誠。一般來說，問題長的主要職責包括，但不限於以下範疇：

其一是環境監測、問題識別與分析：CQO需要不斷監測外部和內部環境的變化，以及問題的演變。他們需預測潛在的問題和機會，幫助組織做好應對準備；識別包括市場變化、競爭壓力、內部營運、風險管理等各領域的問題。CQO需要保持對這些問題的敏感度；分析則包括收集數據、研究情報、評估可能解決方案，以及預測問題可能對組織的影響。

其二是問題解決與創新推動：這包括召集團隊、制定行動計畫、監督執行和評估結果。團隊的目標是確保問題得到適當和有效的處理，並找到最佳解決方法；除解決問題之外，CQO也須鼓勵創新，透過提出問題，挑戰現有做法，推動新的思維和方法。他們可以促進組織內部的創意和改進，以應對不斷變化的環境。

其三，CQO最重要的職責應是確保企業對使命、願景及核心價值觀的忠誠：隨著企業不斷的擴張和成長，組織可能會迷失在各種問題和挑戰中，失去對企業成立初衷的關注。CQO的職責就是確保企業保持對關鍵問題的敏感度，並在必要時提出有針對性的問題，以促使組織重新聚焦於其核心使命和價值觀。

古希臘哲學家柏拉圖曾經提出發人深省的靈魂三問：我是誰？我從哪裡來？我要到哪裡去？這幾個問題不僅對我們的人生意義很重要，對於企業的永續發展也相當關鍵。企業發展也需要不斷的自我提醒，組織為何設立與存在（使命與目的）？未來要去哪裡（願景）？要以什麼樣的姿態到達那裡（核心價值觀）？而當組織迷失方向或偏離軌道時，CQO就必須好好的發揮作用了！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長，台大商學研究所兼任教授）

價值觀 願景

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