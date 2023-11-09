黃耀輝／備位而德能不備 休想登大位

副總統兼民進黨主席賴清德在完全執政優勢下，以黨領政動用行政資源，又不必請假、照領高薪，每天的公務就是趴趴走搞競選。

然而他最近面對青年學生的提問時，屢屢用話術實問虛答，雖玩出廢話新境界，卻暴露他從政數十年領導治理能力並無進步，更凸顯「輕德寡義」的一面，以致網路負面聲量驟增，逾六成民眾要下架民進黨！

例如，學生問如何解決黨內貪汙弊案，他竟反問哪些具體事例？學生們指出疫苗、光電、新竹棒球場、陳歐珀、雞蛋…證明他對黨官們貪汙、性騷、外遇、抄襲等敗德行徑無感，反而對升官發財的倒行逆施不以為意，尤其是他本命區的老部屬如陳宗彥、陳凱凌等索賄、召妓等貪腐視而不見，竟沒發現青年對民進黨的仇恨值早已升高。

黨內側翼網軍對提問青年展開肉搜攻擊後，他竟說「網路世界才要開始」，好像四年前他要求「蔡總統的網軍停止攻擊」的苦痛，在當了副總統就雲消霧散，盡講些避重就輕的政治言語。

被他讚為「護國立委」的趙天麟，在外交及國防委員會嘴巴抗中，卻用身體親中，涉及洩密賣台，賴說要嚴明黨紀，卻連要求他退出該委員會或停權都不敢。

有青年問他完全執政下，法案卻遲未通過，浪費十分之一的生命給民進黨執政，他竟扯「每個委員來自不同選區，很難凝聚共識」；然而進口疫苗、萊豬標示等福國利民的提案，綠委團結通殺否決，即知執政黨哪有通不過的案子？他還好意思要大家支持民進黨立委過半，才能推動政策。

在專業能力方面，他也一再自曝其短。他當台南市長時，登革熱疫情一枝獨「銹」，死亡人數為全國單一行政區最多；面對醫院護理離職風潮，他竟然不知以全面改善待遇來解決低薪血汗問題，讓人想起他任閣揆時，講過「照服員低薪就當做功德」的黑色幽默笑話。

他也沒有基本的財經素養或統計概念。當行政院長時，竟不知「平均薪資」代表台灣七成勞工薪資低於該水準。被批評外行後，又硬掰說是建議薪水低於平均的勞工，可向資方說「你給的薪水太低了」要求加薪。還好沒有勞工相信，否則早就被他害到被炒魷魚。

蔡政府的社會住宅都跳票了，他市長任內也沒蓋過一間，又說競選未來四年的總統，不是未來十年，竟還敢開出未來八年興建十三萬戶的芭樂票。他在五月問青年「有沒有注意房價在降？」實際上，房價今年第二季續漲到歷史新高，青年弱勢十年不吃不喝還是買不起房屋。囤房嚴重，空屋超過百萬戶，但蔡政府七年來抵死反對改革囤房稅，直到被七一六大遊行逼出囤房稅2.0，證明選舉會使鬼推磨，蔡總統國慶演說不敢提囤房稅，他還好意思說「並非平常沒做」。

備位元首如此不備德能，還想競逐大位，要大家讓民進黨立委過半，豈不是要選民再浪費生命？（作者為台北商業大學財稅系教授）