詹文男／CXO的美麗與哀愁

前些日子與愛開玩笑的老吳教授餐敘，教學超過半世紀，但仍然活力十足，有如老頑童的他跟我們說，學校頒贈一個名譽教授的頭銜給他，讓他深自反省了好一陣子，是否未獲頒之前沒有名譽？所以才要頒個名譽教授給他？

這當然是他老人家的玩笑話，不過若依照「沒有XX，就要加XX」這個邏輯推演，就可以理解為何老一輩的人常說：命中缺水，名字就要加三點水。缺木，名字中就要有個木。同理可證，公司缺乏對企業倫理的重視，就設個倫理長（Chief Ethics Officer），希望加強重視道德監督，就設個道德長。一時之間，現在的公司除了常見的CEO執行長（Chief Executive Officer），COO營運長（Chief Operation Officer）之外，各類的CXO突然如雨後春筍般冒出，令人眼花撩亂。

不說別的，就以筆者較為熟悉的領域為例，早期因為資訊科技的重要性，各大企業都會設置所謂CIO資訊長（Chief Information Officer），而隨著數位科技的進步與重要性日增，看來只有資訊還不夠，就出現CDO數位長（Chief Digital Officer）、CTO技術長（Chief Technology Officer）、CDO數據長（Chief Data Officer）。而為了因應ESG發展上的需要，各公司也開始設立CSO永續長（Chief Sustainable Officer）。

若再加上企業原有的財務長（Chief Financial Officer）、研發長（CRDO）、人資長（Chief Human Resource Office）、會計長（Chief Accounting Officer）、策略長（Chief Strategy Officer）、法務長（Chief Legal Officer）、行銷長（Chief Marketing Officer）等等，英文廿六個字母都快不夠用了。

就管理的角度來看，設立多種「長」是一種組織結構的調整，主要是為了因應環境的多變和挑戰。設立專門「長」有幾個好處：

首先是專業化的管理：每個「長」專注於特定的領域，如資訊、倫理、營運或永續等，可以確保該領域的專業知識和管理能力得到充分的發揮；其次，每個領域有一位專責的「長」，可以加快決策過程，因為他們通常對自己的領域有深入的了解，可以迅速應對可能的挑戰與機會；而每個「長」有明確的職責和權限，這有助於確定責任和追究問責。

但是太多的「長」，也會有其挑戰。其一是組織複雜性增加，過多的「長」可能導致組織結構變得複雜，增加內部溝通的困難；其二是資源可能分散。每個「長」都需要一定的資源和團隊支持，這可能導致資源分散，而不是集中在核心業務上，同時也會增加公司的人事和行政成本；其三是可能出現權力鬥爭。當有多個「長」時，可能會出現權力或領域重疊的問題，將影響到組織的和諧和效率。

好友老張就跟我說，設立多個「長」的確有其優點，但也需考慮其可能帶來的挑戰。在做出決策時，應根據組織自身狀況和需求來決定。但是實在無法決定時，可以考慮邀請老張出任顧問長CCO（Chief Consultant Officer）或者心靈療癒長（Chief Spiritual healing Officer），一定可以幫助公司解決以上的挑戰！（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）