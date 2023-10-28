劉大年／兩岸經貿不確定性升高

中國大陸在今年四月十二日宣布，對台灣禁止約二千五百項大陸產品進口，展開貿易壁壘調查。根據大陸規定在半年內需完成調查，若有必要可延長三個月，最遲需在明年一月十二日完成，恰好正是台灣總統大選前夕。

大陸雖然聲稱一切照表操課，但在兩岸溝通管道中斷下，而後發展均引發無限的政治解讀。大陸商務部首先在八月中公布調查初步結果，認定台灣對大陸禁止進口措施，違反世界貿易組織（WTO）及海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），將採取包括中止ECFA的反制措施，並也得到國台辦支持。此是大陸官方首次表態中止ECFA，九月國台辦又再度發聲支持中止ECFA。

我方一直呼籲對岸無論是透過多邊或是雙邊機制，均應先行諮商解決貿易爭端；逕由單向調查片面實施貿易報復措施，違反國際規範，但陸方均沒有回應。

十月九日大陸又宣布由於情況較為複雜，調查延長至明年一月十二日，兩岸經貿不確定性再次升高。因為在未來調查期間，大陸隨時有可能宣布涉及ECFA的反制措施。

在ECFA架構下已完成貨品及服務業的早期收穫計畫，以及投資保障協議；但尚未完成貨品貿易、服務業貿易，以及爭端解決協議。大陸不排除會以類似「擠牙膏」的方式逐步終止ECFA，而貨品早收計畫可能會首當其衝，成為中國大陸貿易報復的工具，但仍有不少變數。

無論未來發展為何，可以看出大陸對台灣經貿政策的轉變。以往大陸對台灣經貿限制措施，以非ECFA的農產品為主；而未來可能會觸及以工業產品為主的ECFA，敏感性自然較大。

大陸認為過去在兩岸關係和緩下，陸方不堅持台灣必須先解除對大陸產品進口禁令，即所謂先「正常化」後，再進行「自由化」；所以ECFA是大陸對台灣的「讓利」措施。但是由於目前兩岸關係不佳，自由化無以為繼，大陸自然需要調整。台灣則認為ECFA是互惠協議，並無讓利之說，更不應成為經貿糾紛下的報復工具。

二○一○年ECFA生效第一年，台灣早收產品出口約二百億美元，之後成長有限，占台灣總出口比重也下滑；去年早收出口為二二四億美元，只占台灣總出口約百分之五。所以國內也有ECFA即使終止，對台灣影響有限，ECFA紅利已削減的看法。但是早收項目大多集中在以中小企業為主的傳統產業，這些產業近年來出口幾乎全面下滑，面臨很大困難，絕對不可輕忽其影響。

目前政府協助產業因應自由化衝擊，主要是協助因簽署FTA開放市場，受影響的內需型產業。但是台灣建構FTA挑戰不小，實施空間有限。未來應因應既有FTA協定中止影響，例如除了ECFA可能變化外，台灣與中美洲三國的FTA也中止，可以考慮強化對受衝擊出口產業的協助措施。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）