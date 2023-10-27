黃正忠／台灣該緊張的「全球塑膠公約」

過去廿五年除了私人旅行外，幾乎每次飛行均與永續議題有關，但從來沒有這次的震撼。

國慶前十月七日一早搭上疫後首次飛往倫敦的航班，此程係因為加入一個循環經濟解方全球開發團隊，初心是為了解決世界不可持續的問題。但是難以想像無以計數的火箭炮幾乎就在我飛行的同時升空，奪走以色列許多無辜百姓的性命，老問題在世界經濟疲軟的時空下點燃新仇舊恨。俄烏戰爭尚未結束，以巴衝突又起，於世界正在進行政治領導人更迭角力之際，下一波的各國領袖會為世界帶來怎樣的二○三○年，格外引人憂慮。

以色列雖面臨諸多地緣政治的問題，但對於潔淨技術的開發與新創，卻總是走在世界先鋒。過去五年全球百大潔淨技術排名，來自以色列彈丸之國就占百分之二到百分之四，表現極為突出與亮眼。柴米油鹽醬醋茶，是再壞的日子都得面對的現實；全球自然資源供應緊張加上極端氣候加速惡化，再壞的時代都得面對推進淨零、無塑與石油經濟退場的壓力。

我在倫敦所參加的循環經濟解方核心團隊，在會議中提到頻率最高的問題依然是一次性產品中塑膠帶來的汙染，特別是無所不在的微塑膠，在海洋、在陸域、甚至在飄下來的雪花，在生物體、人體以及失衡的生態系統中。

塑膠為台灣創造了無數的就業、產值與經濟成長，再重要也無法不正視因為難以控制擴大的全球塑膠汙染而帶來的限用與禁用。如果各界僅將此視為是環保團體反商反社會的運動，那絕對會是錯判情勢。明年聯合國將制定「全球塑膠公約」，是繼氣候公約「巴黎協定」推進淨零、排碳付費與各行業低碳的系統性轉型後，人類史上石油經濟退場的第二道令箭。

台灣沒有一滴原油，卻是石化王國；我們有最厲害的塑膠，但卻對世界成形中的塑膠公約沒有感覺。許多非營利國際組織已經羅列出諸多與塑膠有關的企業黑名單，包括造成一次性使用塑膠的製造商排名、融資給一次性使用塑膠製造商的銀行排名、投資給一次性使用塑膠製造商的資產管理公司排名等。隨著氣候變遷惡化驅動對企業提出氣候訴訟情勢升高，我們也預期「全球塑膠公約」推出後，很快將會看到各界對企業提出的塑膠訴訟。

根據北歐部長理事會（Nordic Council of Ministers）的研究報告，在不控制塑膠生產與應用限制的情況下，全球到二○四○年原生塑膠的產能將較二○一九年增加百分之六十六，塑膠汙染將增加百分之八十六，排碳將增加百分之六十三。這完全有違巴黎協定後的淨零政策，不可能也不會被接受。既是如此，台灣必須心裡有數，要在二○四○年終結塑膠汙染，石化與對塑膠依賴高的產業勢必面臨政府去除對化石能源補貼，以及環境外部成本內部化帶來的碳價格之雙重成本遽增的壓力。

台灣已經沒有陶醉在廉價塑膠的石油經濟舒適圈的條件，不清醒，二○二四年「全球塑膠公約」對台灣絕對會是一個災難！（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）