徐遵慈／美國《晶片法》實施一周年後

美國拜登總統在二○二二年八月九日簽署《晶片與科學法案》（簡稱《晶片法》），迄今已實施一周年，然舊問題未解，新挑戰已接踵而至，尤其日本、歐盟已陸續通過對外國半導體投資計畫的高額補助案，包含台積電在兩國設廠案，而拜登政府至今尚未發放重大補貼計畫，美國《晶片法》的進度與成效備受質疑。

一年前，《晶片法》獲得美國參眾兩院全力支持通過，在巨額預算下將提撥五二七億美元預算支持或補貼美國半導體業者用於研發、薪資及改善供應鏈韌性之經費，並將給予晶片製造業者廿五％的稅賦抵減。今年八月，拜登總統在一周年慶祝時，宣稱半導體產業回流美國的構想已獲得廣大的回響，民間企業宣布的投資金額合計超過兩千三百億美元。商務部亦已收到全美各州接近五百件投資意願聲明書，正交由商務部國家標準與技術研究院（NIST）成立的「半導體計畫辦公室」（CHIPS Program Office）審查中，惟因程序繁瑣耗時，目前尚未通過任何審查案。

美國眾多業者與專家原本即不看好《晶片法》，今年二、三月商務部陸續發布《晶片法》相關補貼原則後，再次引發各界批評，其中包括要求申請人如申請補助金額超過一點五億美元，必須在人力資源計畫中提出對員工子女托育服務，以及提出在投資收益超過預估金額時，與美國政府的分潤計畫。面對批評聲浪高漲，商務部後來坦承，加入員工子女托育服務的原因，是因為一項托育法案送國會審查時未受支持，因此轉而「移植」到《晶片法》規範。

其後，商務部在九月廿二日發布「國家安全護欄條款」（National Security Guiderails）最終條文，將禁止獲美國補貼的實體在十年內在特定國家，如中國與俄羅斯，開展或擴大半導體生產、進行聯合研究或技術授權等。該條款並正式界定「攸關國家安全」半導體的定義與範圍，將與國防部和情報局協商制訂清單管制，涵蓋用於量子運算、輻射密集環境，和其他專業軍事能力的當前一代和成熟製程節點晶片。事實上，美國官員在去年研擬《晶片法》草案及廣邀企業投資時，原本構想是僅限制申請人在中國擴大最先進晶片的生產，但一年後美國政府大幅擴張「國家安全」的範圍，將成熟製程如廿八奈米等亦納入管制，不免予人政策搖擺不定之慮。

美國《晶片法》上路已一年，因進度嚴重落後，以及產業景氣降溫，以致拜登政府宣稱的多項大型投資計畫因無法預測政府補助能否落袋，均呈觀望態度。台積電在亞利桑那州建廠進度落後及招募員工不順，凸顯在美國投資製造業的整體環境困難重重；而未來半導體先進封測廠與關鍵供應商能否順利進駐，更牽動台積電作為觸媒的半導體聚落與供應鏈能否在美國本土立足與生根。

除上述問題外，目前拜登政府面臨更大的夢魘，一是美國宣示爭取半導體投資的時間雖早於日本、歐盟，但成績恐將殿後。二是前總統川普是否可能在明年十一月的總統大選中捲土重來？

選舉結果將直接衝擊拜登的政策能否延續，已在華府與外交圈中引發熱烈討論。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）