劉大年／互不相讓的美中對抗

美中經貿戰已經超過五年，由剛開始懲罰性關稅，延伸到進出口管制、投資限制、供應鏈重整，以及各項制裁措施，範圍不但是與時俱進，而且還鋪天蓋地。

美國多次聲明並未與中國大陸全面脫鉤，而是要去風險。先前美國商務部長雷蒙多訪問大陸，又再次重申此觀點；美方也強調美國沒有要抑制大陸成長，雙方在非敏感領域仍存在合作機會。不過美國在高科技關鍵項目是毫不退讓，並持續增加管制幅度，對於涉及國家安全的領域更沒有妥協空間。另外也要求大陸立即停止以違反人權的國內法，對在大陸美資企業的查察。

除此之外，美國雖然已捨棄巿場開放的傳統自由貿易協定（ＦＴＡ），但對於傳統貿易制裁工具並未鬆手，近年來中國大陸仍是被美國展開傾銷及補貼調查最頻繁的國家。

中國大陸並未示弱，除了指責美國實施兩手策略外，一些反制措施也針對美國。最近國務院新聞辦公室出版「攜手構建人類命運共同體報告，中國的倡議與行動」中，對美國的脫鉤斷鏈、單邊制裁及極限施壓不以為然，也強烈譴責美國「小院高牆」的集中圍堵策略；更認為美國名為「降依賴，去風險」，實際即是要「去中化」，對抗意味十足。

報告中也倡議國際合作，除了推動高質量的「一帶一路」外，也聯合開發中國家，進行「南南合作」；與美國結合以已開發國家為主的聯盟分庭抗禮。特別是今年為中國大陸推動「一帶一路」十周年，「一帶一路」雖有助於中國經濟擴張，但迄今也出現執行項目出現瓶頸、部分接受貸款國家無力償債，以及對中國伺機擴大影響力的疑慮。但中國大陸今年將擴大舉行「一帶一路」高峰會，預計將有超過百國參加，展現大陸的結盟實力。

在美國制裁及疫情衝擊下，今年大陸經濟表現不佳，但下半年情勢已略有好轉。面對美國主導供應鏈整合，並結合盟邦以圍堵中國大陸；中國大陸則由確保原料安全，強化技術自主，以及積極開拓海外巿場，來鞏固其供應鏈地位。更強調製造才是固本之道，而傾國家之力補貼扶植重點產業。

美中經貿戰迄今，美國對中國大陸的貿易及投資依賴度降低，對大陸貿易逆差也縮減。而在大陸外資及陸資企業撤出中國大陸，轉往東南亞及其他新興國家；這些國家由中國大陸進口中間產品大增，加工後再銷往美國，對美國出口及順差也同步成長，形成另類的三角貿易。所以美國不但沒有擺脫對大陸的依賴，還使這些新興國家更依賴大陸。美、中貿易與投資的直接連結雖然弱化，卻無法消除中國大陸在整體供應鏈的影響。未來美、中如何看待此一現象，也會影響雙方長期對抗趨勢。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）