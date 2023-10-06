詹文男／青春雖不再 懷舊商機仍可期

前些日子好友老杜傳來一段伍佰在大陸開演場會非常有趣的影片。別人的演唱會是從頭唱到尾，伍佰演唱會則是從頭指揮到尾。許多歌前奏才剛開始，觀眾就開始唱，完全沒有給伍佰演唱的機會，因此還被笑稱是創紀錄，不用開口的演唱會。而在大合唱的過程中，看到許多觀眾聲嘶力竭、感動到哭的跟唱，彷彿又回到其青春時代，顯見伍佰的歌在這些觀眾成長歷程中的影響力。

誠如音樂薈萃主播所做的分析，與其說這些觀眾是來追星的粉絲，倒不如說他們是「來赴一場青春的約會」。「伍佰在台上閃閃發亮，歌迷在台下熱淚盈眶！歌迷唱的是一種懷念，哭的是回不去的青春！歌還是當年的歌，哥已不是當年的哥！曾經的我們以為『老去』是很遙遠的事，突然發現，『年輕』是很久以前的事！」

這種對於過去的懷念，不僅存在於許多青春逐漸逝去的中壯年世代，在這迅速變遷、壓力沉重的社會，對於那些想要尋找放鬆心情、找回內心寧靜的上班族也有吸引力。而懷舊正好滿足了這種需求，它提醒消費者那些過去的美好時光，讓人們暫時忘卻生活的煩惱。

此外，懷舊還具有一個特點，那就是跨世代的共鳴。不同年代的人都有自己的懷舊情愫，這些情懷在某種程度上是相通的。當一個四、五年級的人講述他年輕時的故事時，雖然八、九年級可能無法完全體會，但可以從中感受那種青春的激情和夢想。

這種情懷在當今市場上，正逐漸轉化為巨大的商機。伍佰的演唱會正是其中的一種樣態。事實上，除了演唱會，電影、音樂、時尚到食品，無不透露出一股「舊日美好」的氛圍。許多品牌和企業也看到了這股潮流，紛紛推出與懷舊有關的產品和服務。

例如經典電影「捍衛戰士」於一九八六年在美國上映，為當年全美票房冠軍。續集「捍衛戰士：獨行俠」二Ｏ二二年推出，亦締造極高的票房。在外商上班的好友老陳就跟我說，他看了十遍獨行俠，每次看都熱血澎湃，激動不已。除了電影，過往年代的服裝復刻，童年零食及舊式玩具的重新上架，甚至是懷舊主題的餐廳和咖啡館。每一樣都觸動人心，讓消費者在忙碌的現代生活中，找回一絲絲的往日美好。

不過，在拓展懷舊商機時要特別注意掌握消費者的心理，當其年紀漸長，如前面所述，他們追求的不再是追星的刺激，而是那份青春時代的純真與熱情。就如同參加演唱會是想要穿越時空，重回到那些充滿活力與夢想的日子。因此，真正的懷舊商機，重點不在於商品本身，而在於那份情感的連結與共情。企業必須真正了解消費者的需求，找到那些真正能夠觸動人心的元素，將其融入產品與活動之中，才能真正獲得消費者的認同與共鳴。

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）