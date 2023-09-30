黃齊元／勿挑釁、多接觸，才能有和平

最近我舉辦了一場「國際地緣政治高峰論壇」，邀請到多位國際重量級學者參加，大家對於中美地緣政治和台海前景，提出許多精闢見解。

這次參加大咖，包括哈佛大學以「軟實力」聞名的政治學泰斗奈伊（Joseph Nye），曾發表「修昔底德陷阱」理論的甘迺迪學院創院院長艾利森（Graham Allison），以現實主義聞名的芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer），以及新加坡駐聯合國前大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）等，個個是世界權威。

大師們的觀點被各大媒體廣泛引述。中國時報引述奈伊的話，標題為「台灣若無激烈台獨意願，可維持和平」，聯合報標題為「台灣要有平衡的智慧，勿挑釁」，自由時報標題為「米爾斯海默：中國若攻台，美一定出兵」，藍綠媒體各取所需。這次幾位專家言論的觀點，可以歸納如下：

第一、如果中國大陸武力侵台，美國一定會出兵保衛台灣，但這將演變成中美兩大強權戰爭。米爾斯海默認為，中國會採取軍事行動機率不大，除非能速戰速決，俄烏戰爭對中國有很深的啟示。國外專家均強調「嚇阻」重要性，盡量避免熱戰；但國外學者也更加了解國人普遍不希望有戰爭的心態，對戰爭沒有足夠準備。

第二、不要挑釁。幾乎所有講者均提醒，台灣不要挑釁的重要性。奈伊指出只要台灣沒有激烈台獨意圖，可以維持兩岸和平。但弔詭的是如何認定台灣獨立意圖？例如宣稱「台灣已是主權獨立國家」是否算挑釁？哈佛大學教授華特認為，未來類似裴洛西等美國政治人物訪問台灣，政府應婉拒。

第三、避免擦槍走火。哈佛大學艾利森教授表示，他並不擔心中美或兩岸之間發生刻意戰爭，但認為存在擦槍走火風險，第一次世界大戰正是這樣發生的。

當天眾人討論焦點，是對「現狀」（Status Quo）的定義。現狀是什麼？誰在改變現況？當前兩岸關係看似安全、實則危險，呈現高度張力，存在很多變數，有些操之在我、有些無法掌握，這些變數形成一個動態平衡。不管這些是否代表現狀，變數已經改變。如果大陸認定台灣在刻意改變現狀，會有什麼結果？專家表示有實力的一方，永遠可以自行定義現狀。

第四、加強溝通。所有專家一致認為兩岸互動接觸非常重要，同意現在兩邊都不願意對話是一個錯誤、非常危險。台灣應維持兩岸和平穩定、並兼顧台美關係，這需要平衡的智慧。專家們講起來很容易，但實際拿捏極其困難。

最近國民黨候選人侯友宜訪美，提出了３Ｄ策略，包括Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalation（緩解）。可喜的是強調對話，這是目前最欠缺的，兩岸唯有透過不斷溝通，才能有效降壓。

另外，最近新加坡前外交部長楊榮文來台演講，提議兩岸共組「中國人邦聯」，從解決問題的角度來看，這是前瞻思維，但一般台灣人很難接受。以財務術語來說，這叫「產業控股公司」，或「大屋頂中國」。

楊榮文認為，台海現狀無法持久，台灣只有在美國支持下，才能維持和中國大陸分離。但時間不站在台灣這一邊，愈早談判對台灣愈佳，時間將會印證他的看法。

誠如艾利森所言，過去五十年台灣創造了一個世界奇蹟，我們千萬不要搞砸了。從世界的角度看台灣，正是時候！

（作者為藍濤亞洲總裁兼東海大學智慧轉型中心執行長）