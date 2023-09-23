劉大年／建立完善原產地制度

最近進口雞蛋問題沸沸揚揚，除了圖利特定廠商爭議外，另外一焦點則是進口雞蛋有效期限標示不清之疑慮，以及將進口雞蛋轉變成液態蛋所引起產地認定不實情形，均使得消費者權益受損。

無獨有偶的是國內酪農業對台紐自由貿易協定（ＦＴＡ），二Ｏ二五年將全面開放紐西蘭乳製品進口憂心衝擊過大。業者其中一主要訴求是台灣對「鮮乳」認定標準過於寬鬆，標示浮濫，易使消費者產生混淆，而影響國內業者利益。

上述兩問題性質雖然大不相同，但共通點均是由原產地所衍生的問題。原產地主要是確定貨品的「國籍」，就好比人出國需要護照證明自己身分，貨品出口也不例外。原產地規定主要可分為「如何認定」及「明確標示」兩部分。

目前各國原產地認定原則皆不同，再加上ＦＴＡ盛行，關稅減免僅限於ＦＴＡ成員，但是各ＦＴＡ產地認定標準皆不同，更有必要確認原產地來落實執行ＦＴＡ。

不過雞蛋及鮮乳生產地即為原產地，較不會有爭議。但是遺憾的是農政單位在進口雞蛋只經過簡易處理成液態蛋，竟將液態蛋原產地視為台灣的錯誤。無論是把關不嚴，或是認知錯誤，均必須進行通盤的檢討。

另外由於貿易制裁手段頻繁，為避免受制裁國家產品「鑽漏洞」規避制裁，也必須有完善機制。例如美國對中國大陸課徵懲罰性關稅，為防止大陸產品由第三地出口到美國，美國藉由縝細的原產地認定標準及查核制度，以杜絕此俗稱「洗產地」的行為。俄烏戰爭後歐盟對俄羅斯實施禁止貿易，為防止俄國產品由第三國迂廻進入歐盟，也強化相關措施。

然而一旦產品符合原產地標準後，則必須落實「明確標示」原則。由於雞蛋及鮮乳保鮮期短，國內產品由於省去運輸時間而具有優勢。此次部分進口雞蛋為避免超過食用有效期限，發生混入國產蛋行列而危及國人健康。

所以原產地正確標示不應僅限於在入關進口階段，產品正確標示必須落實到進口到最終消費的每一環節。台灣在開放美國萊豬進口後，也曾有進口萊豬不知去向的傳聞，無論是傳聞或是事實，政府皆有必要建立追蹤產品正確標示機制。

另外在鮮乳方面，由於鮮乳價格較一般乳品高，所以無論國內或是進口乳製品，部分藉攀附鮮乳之名來混淆消費者。所以必須針對不符合鮮乳標準，但卻標示成鮮乳的產品，應有嚴格監管制度。當然現行鮮乳認定標準是否需調整，政府也應聆聽業者意見，做一通盤考量。

在國際分工更加細密，差別性貿易待遇更加普遍時，有必要通盤審視原產地規則，訂立與時俱進規範，國內業者也應自律；除了因應現階段變化，也為台灣加入大型經貿組織做好準備。（作者為中經院區域發展研究中心主任）