黃耀輝／調高津貼當利多 實為政策小偷

賴清德於十三日下午，以民進黨主席的身分在黨中常會表示，「有民眾反映，一些社會救助津貼，包括老農津貼、國民年金、弱勢族群的生活補助等，應該要酌予增加」、「希望行政院盡速定案」，以改善他們的生活。

經過綠媒和不知情媒體的廣為報導，外行人都「被騙到」非常地感動。但看得懂門道、瞭解政府法制的內行人，馬上就發現，這是府、院、黨「事先套好招」（堪稱「超思」）的高明騙術，卻是漏洞百出，隨戳就破的低級戲碼。

首先，賴清德用黨主席的身分對行政院講這些五四三，擺明就是「以黨干政」，強迫行政中立的公務員為執政黨作政治服務，赤裸裸地將行政資源公器私用，幫本黨候選人助選，形成不公平競爭。

其次，他曾擔任行政院長，四年前也爭取過黨內提名參選總統，現又占有副總統的優勢地位，但七年多來從未聽他關注救助津貼。現在突然插播臨時戲碼，從時機上看就是以騙取選票為出發點，為他自己參選總統作「置入性買票」。就像不久前突然指示財政部提出囤房稅2.0一樣，根本是「選舉使鬼推磨」續集上演。

而他所謂的「民眾」，絕非深受通貨膨脹大害的弱勢庶民，而是衛福部和行政院的「高層黨官們」，而且是這些「假民眾」早就跟黨主席喬好的假惺惺短劇。君不見，行政院在隔天早上就通過八項社福津貼明年調升七％的提案。只有傻蛋才會相信賴清德是先廣求民瘼，行政院又有神般的效率，能在一夜之間擬定政策並火速通過！

真相是，調整社福津貼給付是早在一○一年就建立的政府法定義務和科學機制，在社會救助法、老人福利法、兒少保障法、國民年金法、老農福利津貼條例、原住民族基本法、身心障礙保障法等相關法律中，都訂有「每四年照物價上漲率調整給付額度」的強制規定。

換言之，隨物價調高社福救助津貼，是馬政府所建立的一種保障弱勢免受物價上漲侵害的人道機制，從來就不是賴清德或民進黨蔡政府的主動善意或恩給，他們套招演出的正是掠人之美的「政策小偷」。

最可笑的是，從上次隨物價上漲調整福利津貼的一○八年算起，至今年八月止，蔡政府已經造成物價上漲近八％，還好意思把調整福利津貼當作三百多萬人「受惠的利多」，豈不是回過頭來要國人感激政府在穩定物價方面的「無能」？

而衛福部、農業部這些只知為黨服務的首長們也夠「落漆」，明知依法明年必須調高福利津貼至少八％以上，卻在一一三年度的總預算案少編了二百億元，證明黨官們並未將民之所欲放在心上，只會揣摩上意。

而在野黨總統參選人提出了福利津貼應改按「每年」物價上漲率調整、設立癌症基金加速新藥給付，八十歲以上廢巴氏量表，全面開放陸客觀光等興利政策之後，蔡政府相關部會才「拿香跟拜」，實在有夠尷尬。

賴主席何不早有先見之明，從黨部開出興利政策清單，再以黨干政，要求「行政院盡速定案」，以改善國人的生活？（作者為台北商業大學財稅系教授）