劉大年／由乳品開放到全面自由化

最近國內面臨二○二五年將全面開放紐西蘭乳品進口，而引發不小疑慮。多數人才了解此是源於二○一三年台灣與紐西蘭所簽署的自由貿易協定（ＦＴＡ），此協定在今年剛好滿十周年。

台紐自由貿易協定是台灣與非邦交國，以及經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）成員，所完成的第一個ＦＴＡ。而在同一年台灣與另一非邦交國新加坡ＦＴＡ也生效，目前是台灣與非邦交國僅有的兩個完整ＦＴＡ。

紐西蘭是農業出口大國，不過位於南半球，農產品產季恰好與台灣相反，可以避免台灣農業受到明顯衝擊。不過仍有少數農產品會對台灣造成較大影響。當時談判團隊盡全力爭取較長的調適期，例如乳品及鹿茸即保有十二年的調適期，開放模式是採取配額內零關稅，配額外則是高關稅，不過配額逐步增加；在協定生效後第十二年，即二○二五年才全面零關稅。

雖然調整期長達十二年，但是迄今仍然無法消除業者疑慮，表示有一些應在全面開放前處理的問題仍未完成。台灣乳品產業規模小，以及近年來因進口飼料上漲，而使成本高於其他國家，此長期結構性問題可能無法解決。但是台灣酪農業長期關切的通路費過高，契作價格偏低、國產與進口製品標示等問題，則應該早做處理，才能降低開放的衝擊。

台灣未來走向自由化，農產品開放需有更大決心。以台灣要加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），將會是台灣二○○二年加入世界貿易組織（ＷＴＯ）後，所面臨最大幅度的市場開放。

以今年新加入ＣＰＴＰＰ的英國為例，由於英國開放程度高，經貿體制完善；又已經與ＣＰＴＰＰ十一國其中九國簽訂ＦＴＡ， 所以英國申請得到ＣＰＴＰＰ成員高度的支持，英國加入應是水到渠成。但是英國仍耗費了近二年才完成談判，遠超過原先規畫時程，農產品開放問題即是其中的重要關卡。

ＣＰＴＰＰ雖然支持英國，但是「談判桌上無兄弟」，ＣＰＴＰＰ成員仍然錙銖必較，英國該減讓的項目一樣也少不了，在維持ＣＰＴＰＰ高標準的原則下，要求英國做出更高的開放承諾。

紐西蘭亦是ＣＰＴＰＰ成員，台灣目前幾乎已對其全面開放。但是除紐西蘭之外，ＣＰＴＰＰ的農業出口大國，例如澳大利亞、加拿大，甚至越南及日本，農業競爭力均相當可觀；台灣未來若要加入ＣＰＴＰＰ，農業開放的影響層面遠超過目前對單一國家特定產品的開放。所以必須做好同時與多國談判，並同步大幅開放的準備。

ＣＰＴＰＰ明年會在加拿大召開執委會，將會決定台灣能否進入談判階段。台灣應先盡速盤點目前與ＣＰＴＰＰ成員農產品貿易概況，再參考英國談判結果，模擬各國可能要求台灣開放重點，研擬談判因應策略；並且針對可能受影響產品，除了爭取較長時程外，更要確實做好輔導規畫。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）