黃齊元／台灣維持和平關鍵在和談

近期有三件大事分別發生在美國、中國大陸和台灣。

美國共和黨總統候選人拉馬斯瓦米，提出捍衛台灣「條件說」。他表示美國應以戰略清晰立場，嚇阻北京犯台，但二○二八年美國能獨立生產半導體後，對台灣承諾即改變，不會犧牲美國人民生命來保護台灣。

台灣因半導體而有價值，這何嘗不是美國當前戰略？只是其他政客沒有說得那麼白。拉馬斯瓦米何許人也？他是生技創業家，只有三十八歲，目前他在共和黨全國民調排名第三，走民粹路線。未來只要拜登或川普發生什麼事，他不是沒有出線機會，當年川普競選時沒有人認為他能勝出。

第二件大事來自大陸。華為推出Mate 60 Pro手機，成功繞過美國制裁，完全實現中國自主供應鏈，用鴻蒙作業系統及中芯七奈米晶片，可連結衛星通訊，功能強大，激起搶購熱潮。華為的成功，改變了中美科技競爭態勢。

第三大新聞來自台灣，主要有兩點：首先是郭台銘宣布參選。為展現決心，對中共沒收財產可能，郭董表示不在乎，甚至辭掉鴻海董事。郭董加入，藍營勝選幾無可能。

但最引人注目的是，台北市長蔣萬安參加雙城論壇，訪問上海，造成轟動，人格魅力和親民形象讓大陸人耳目一新，征服千萬民眾。坦白說，蔣萬安讓人民看到兩岸和解與合作的希望，所有過去雙方的敵視誤解瞬間解凍。蔣萬安一人對兩岸融冰的貢獻，不遜於前總統馬英九。

但除了和談，我們也要備戰。台灣和大陸軍事對決，幾乎沒有獲勝可能；獲勝需靠美國和其他國家幫忙、以及大陸不敢妄動。只要機率不是零，仍有希望。郭董說三人聯盟，可下架民進黨，這就好比台灣聯合美日，可打敗共產黨，你認為呢？

現實充滿變數，台灣命運有高度「意外」風險。中國經濟會不會崩潰？習近平會不會垮台？拜登健康撐得下去嗎？川普被判罪當選總統有無可能？當初認為俄羅斯會重創、普亭會下台的人，今天都很低調。

這是一個實力掛帥的時代，有實力就可以改變現況。美國可以重組半導體秩序、俄國可以力抗全世界制裁、日本可以排核汙水、中國可以擺脫美國科技枷鎖、郭台銘可以選總統。台灣半導體實力第一，但我們有任性的條件嗎？

台灣需要和平，和平要努力維繫。台灣不應挑釁大陸，把選舉定位成「民主與專制之爭」，相當危險。當年西方專家在前蘇聯解體後，預測共產主義終結，證明大錯特錯。中國並不想取代美國成為世界霸權，金磚國家會議反映多極格局、包容不同制度。台灣為何要把大陸當成敵人、斷絕雙方和談可能？

強調台灣「已是主權獨立國家」，更加危險，踩到大陸紅線。台灣有何保衛疆土戰略？只能投入美國懷抱，加入西方「民主抗中」陣營，但只有短期被利用價值。最近英國國會宣稱「台灣已是獨立國家」，我們應感到高興嗎？英國二百多年前是世界最強盛國家，現在歐洲卻屬末段班，英國可以保衛台灣嗎？

過去五十年台灣創造了世界奇蹟，但今天台灣已無法再「不統、不獨、不武」，被「不能維持現狀」取而代之，我們要如何存活？未來台海和平，不在美國和中國手裡，決策權在台灣人自己，這是覺醒的時刻！

（作者為藍濤亞洲總裁兼東海大學智慧轉型中心執行長）