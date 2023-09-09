徐遵慈／疫情後的東協新產業版圖

東協國家歷經新冠疫情、美中貿易戰及全球供應鏈移轉等洗禮後，經濟規模重新洗牌，越南名目ＧＤＰ已追趕菲律賓、馬來西亞，在二○二三年躍升東協第四大經濟體。此外，在東協已浮現的新產業版圖中，越南與馬來西亞將分別躍居電子與半導體產業龍頭，泰國與印尼則成為電動車產業的雙成長引擎。

自二○一八年迄今，東協經歷美中對抗、新冠疫情、通貨膨脹以及歐美景氣衰退等事件，各國經濟表現不同，已導致經濟規模重新洗牌。如以名目ＧＤＰ觀察，二○二三年東協前三大經濟體仍為印尼、泰國與新加坡，越南則在近兩年「超菲趕馬」，成為東協第四大經濟體。

此外，東協近年積極推動產業升級與轉型，在疫情及全球供應鏈重組、移轉浪潮下，正浮現新的產業版圖，東協本土企業與外資企業大量進入電子與半導體、及電動車與電池兩大供應鏈投資，成為東協產業「異軍突起」的兩大引擎。根據東協秘書處「二○二二年東協投資報告」，二○二一年東協整體吸收外資中，流入電子與半導體產業的金額為一四○億美元與一六○億美元，與二○一九年比較，占東協整體外資比重從一點七％與○點五％，驟升至廿一點五％與廿五點二％，成為兩大投資熱點。

馬來西亞為東協的「老牌」電子產業基地，越南則在近年快速崛起，二○二一年兩國出口電子產品金額均超過一千億美元。越南因為政治穩定，近年經濟快速發展及簽署眾多ＦＴＡ，再加上越南政府積極扶植電子產業，及韓國大廠三星進駐設廠，帶動智慧型手機出口，二○一三年時即已躍升越南最大出口產品，美中貿易戰後更多電子大廠赴越設立生產基地。惟今年以來陸續出現缺工、限電等問題，外資是否暫緩及觀望，尚需觀察。

馬來西亞與新加坡為東協中唯一已建立半導體產業鏈的國家，馬國尤其在半導體封裝測試產業鏈中具舉足輕重地位。近來歐、美、韓、台廠商競相新增或擴大馬國半導體製造及封測產能。其中如Intel在二○二一年十二月宣布投資七十一億美元，在檳城與吉打建造新的封裝與測試廠，及提升舊廠的先進晶片封裝產能，預計二○二四年開工。鴻海則於去年五月宣布在馬國布局月產能四萬片廿八奈米與四十奈米十二吋晶圓廠；日月光亦頃舉行新廠動土典禮，預計五年內將投資三億美元。

另外，即使在疫情期間，國際電動車大廠在東協投資布局的腳步並未中斷。二○一九年後至東協投資電動車與電池產業的重要外國投資案件近達卅件，其中投資金額超過十億美元案件計七件，主要投資於泰國與印尼，合計達十八件。泰國原本即是東協車輛產業重鎮，曾被譽為「東方的底特律」，而印尼擁有製造電動車電池的關鍵礦產鎳礦，跨國企業在東協布局電動車供應鏈，帶動印、泰地位水漲船高，發展前景備受看好。（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）