黃耀輝／選舉使鬼推磨的囤房稅2.0

五月初傳出民間發起七一六「居住正義」大遊行消息，讓剛獲黨提名為總統參選人的賴副總統大為緊張，緊急召見閣揆、財政部官員到總統府，指示務必速提囤房稅改革方案。毫無準備的財政部公務人員從此被搞到日夜加班，苦不堪言。

蔡政府七月五日突然放出財政部將向行政院報告「囤房稅二點○」的消息，將我主張多年的「囤房空屋重稅，出租輕稅」、「全國歸戶，中央統一稅率」等建議，幾乎照單全收。前財政部長蘇建榮和內政部次長花敬群，當初反對囤房稅的種種理由，突然變得不值一駁了。

可見，七年來消極抵制或抵死反對囤房稅改的蔡政府，突然倉卒推出囤房稅改，絕非良心發現或良知覺醒，純是應付七一六大遊行的政治考量。

再檢視蔡政府在住宅政策消極怠惰、光說不練的心路歷程，即可確定蔡政府從未將民之所欲的居住正義，放在心上。

一○七年底民進黨地方選舉慘敗，和囤房空屋驟增，房價飆漲的民怨有關。民間與在野黨乃於一○八年提出囤房稅改方案。蘇前部長以各縣市問題不同，可藉稅基調整來達到目的，斷然拒絕。歷經兩年的多場公聽會與財政委員會審查，蘇前部長還衍生七種反對理由，蔡政府和立院黨團也都配合抵制，以致囤房稅改方案，到一一○年底從未送出財委會。

蔡總統一一一年元旦談話重彈「透過健全房市小組遏制不法炒作」老調，對囤房稅改視若無睹。次日財政部透露全國歸戶有實務困難，城鄉差距下不易訂定全國一致標準等，表明堅決不推動囤房稅修法。

果然，巢運在當年的五二○前夕，公布「小英執政六年，房市三箭射垮青年」的調查報告，指出蔡政府改革房產稅、健全租屋體系、建廿萬戶社宅的口號，全部死當，讓經濟弱勢和青年徹底失望。

近乎全部的受訪者認為台灣高房價嚴重，不到三％的民眾過去五年順利購屋，對未來購屋普遍悲觀。租屋族最不滿租屋黑市下權利難以保障與居住不穩定，內政部卻反對「租屋登錄」、「房客抵稅制度合理化」等提案。房產稅制改革偏重交易稅，持有稅改革不動如山，也不願面對大量囤房空屋問題。

果然，蔡政府在去年底地方選舉慘敗。但蔡英文今年的元旦談話，對居住不正義仍然冷淡以對，只講擴大租金補貼。今年五二○的就職七周年演說，也隻字不提居住正義或囤房稅。賴副總統在過去三年及行政院長任內，乃至於獲提名的談話，都對居住正義議題毫無著墨。

其次，囤房稅二點○最快要蔡政府下台後的七月才實施，對於創史上最高的房價和囤房（目前囤房族近五十五萬人），也嫌太晚太慢。

目前房價，預售屋價格指數今年第二季漲到一三九，等於蔡政府任內七年已暴漲九十五％；成屋方面，信義房屋指數顯示蔡政府七年來漲了四十五％，以致房價所得比漲到接近十倍。房貸負擔率也飆至歷史新高的四十一％，首購族將淪為房奴。證明房地合一稅二點○及今年七月上路的打炒房條例，未針對房市對症下藥，毫無平抑房價的效果。

難怪，有人說蔡政府推囤房稅二點○，不是心誠意正地為青年弱勢設想，而是為了明年的大選顧選票，再次見證了「選舉使鬼推磨」的高明騙術！（作者為台北商業大學財稅系教授）