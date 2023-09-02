黃齊元／台灣應加強與新興市場連結

美國商務部長雷蒙多近期訪問中國，雙方積極溝通、化解經貿分歧。重建雙方信任與交流，是美方重點，這也是為何美國對賴清德訪美低調處理，就是不希望有任何意外發生。

在此同時，金磚國家峰會舉行，連普亭也以視訊參加，並宣布邀請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等六國加入，進一步擴大「全球南方」陣營。

「全球南向」定義及組成類似「非西方國家」，強調價值多元化、利益多極化，不以美國馬首是瞻，伊朗、沙烏地阿拉伯都是例子，也並非由中國主導。金磚集團在全球ＧＤＰ占比卅七％、人口占四十六％，未來會進一步上升。

最近大陸經濟加速下滑，重創外資信心，許多企業出走。如果台灣有事、就是日本有事，若中國有事，台灣可以沒事嗎？是更安全還是更危險？台灣經濟不能置身於大陸之外。政府近年一直不遺餘力，推動兩岸脫鉤，希望從經濟脫鉤、政治脫鉤達到「去風險化」，但可能達到反效果。

大陸最近宣布，商務部將研究中止或部分中止，ＥＣＦＡ對台關稅優惠。國台辦宣稱，當前兩岸關係正面臨著「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」的選擇。這代表兩岸危機已經升高，大陸不會容忍台灣方不斷推動獨立同時，卻又透過ＥＣＦＡ要大陸讓利，因此主動出擊、適度和台灣脫鉤，未來看情勢變化、再決定下一步。

美國正主導供應鏈向其他國家轉移，如印度和東南亞國家，但台商並無相對優勢，印度經濟環境變數大，東南亞又是中國勢力範圍，且陸企前進東南亞速度遠超過台商。從這點來看，兩岸談判台灣無路可退、已無籌碼，不談情況更糟、溫水煮青蛙。

大陸對台策略正在轉變，從過去「攻台」和「惠台」，逐漸轉移到「窮台」和「困台」。對台灣的聚碳酸酯課徵反傾銷稅、和暫停台灣芒果輸入，即屬於「窮台」，這是大陸「敬酒不吃吃罰酒」的反制舉動。運作ＥＣＦＡ和區域經貿協議，屬於「困台」，因為台商無法脫離大陸影響區域範圍。

台灣在全球只有十三個邦交國，且最近中美洲議會決議，取消台灣「永久觀察員」地位，算是另一個大陸困台案例，壓縮台灣國際空間。美國近期與巴布亞紐幾內亞簽署雙邊國防協議，但四個南太平洋島國包括巴布亞紐幾內亞在內，近日考慮簽署中立宣言草案，不願選邊站。

台灣雖然是世界工廠推手，但從來沒有好好經營世界市場，本土缺乏生態系，積極幫助別人，卻忽略自己。以電動車為例，台灣推廣速度遠落後中國及歐美，未來在龐大的「全球南向」市場，不和大陸合作很難有進展。

台灣現在討論服貿或貨貿意義不大，大陸以ＥＣＦＡ從根本原則挑戰台灣。大陸訴求對象非民進黨執政當局，而是廣大台灣民眾。對於民進黨政府和參選人，大陸方已經定調，把未來台灣命運，交付由台灣人民決定。

從國際角度，ＥＣＦＡ是大陸片面讓利，台灣沒有藉口不開放市場。如果不能和大陸良性互動，台灣未來不可能加入ＣＰＴＰＰ，聯外以自重並不現實。台灣經濟至今尚未感到足夠壓力，被電子產業榮景掩蓋，隨著壓力增大，產業撞上冰山指日可待。

（作者為藍濤亞洲總裁兼東海大學智慧轉型中心執行長）