詹文男／善用AI，周休三日不是夢

前些日子受到有「電視教父」之稱的王偉忠大哥之邀，上其廣播節目討論市場行銷與數位轉型。能夠近距離接觸到小時候的偶像，真是興奮又緊張，講話有點天馬行空。還好主持人的機智與卓越控場能力，每每拉回不知已講到哪裡的話頭，才不致讓節目淪為雞同鴨講的名嘴脫口秀。

訪談過程中，我們談到一個各行各業都關心的問題，那就是：「廣播節目主持人要如何數位轉型呢？」筆者認為，如果我們懂得善用數位科技，百工百業都可以數位轉型。

舉例來說，偉忠哥可以考慮運用AI（人工智慧）訓練包括「小王」、「小偉」及「小忠」等三位虛擬主持人（虛擬偶像），分別針對不同的目標族群，開設不同的節目，並設計相關的談參內容，那麼偉忠哥就不用這麼辛苦的每天主持廣播節目了；而且在這人力缺乏、物價飛漲的時代，「小王」、「小偉」及「小忠」，不管是哪一位紅了，它絕對不會拿翹，也不會心情不好請假，更不會要求老闆漲價。

同樣的道理，若你是一個作家，假如能善用人工智慧，好好訓練它你的寫作風格，不管是辛辣、幽默或者是嚴謹，只要它學會了，就能成為你的文膽，幫你寫出更多的文章，提升你的創作生產力。

也因此，筆者還開玩笑的對某報系高階領導提出建議，不用再花那麼多錢邀請這麼多的專欄作家，報社除了可以用AI記者外，也可以多訓練一些AI作家，撰寫多元內容的稿件來發表，再根據受歡迎的程度來調整哪些作家應該多產出，哪些應該降低產量，甚至消失。而也因前面文章的累積，書籍的出版也就更快速容易了。

這不是天方夜譚，美國就有位科技公司的上班族，從沒接過繪畫或寫作，但為了幫女兒寫一本睡前故事書，他用ChatGPT幫他編寫故事，再使用圖片生成AI工具Midjourney來繪製插圖，短短幾天，他就在亞馬遜線上書店出版了作品。而從ChatGPT暴紅至今，現在亞馬遜電商上像這樣運用AI編寫、繪製的書籍，少說也有數百種以上了，甚至還有多本列名電子書暢銷排行榜。

話說今年三月，有位網友鑒於最新公布的二○二一年台灣平均年總工時統計，雖然已經降至兩千小時，創下歷年最低紀錄，但仍位居全球第四高。為提高上班意願、減少員工離職率、增加陪兒女的時間及提升工作效率，因此其上公共政策網路參與平台，邀請大家一起連署，讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家。

此一提案很快就獲得五千位以上民眾的附議而成案，政府納入研議，最後雖未獲政府同意，但也引起社會許多回響。不過，不管政府是否同意，從個人的角度而言，若能善用AI工具，一定可以大幅提高工作生產力，讓自己周休三日，甚至四日都不再只是夢想！（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長，台大商學研究所兼任教授）