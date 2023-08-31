劉大年／金磚五國峰會 國際合縱連橫

金磚五國（BRICS）峰會日前在南非舉行，BRICS名詞源起於本世紀初，主要是針對五個大型新興開發中國家，被認定具有高度成長潛力，不過迄今五國發展際遇大不相同。

中國大陸經濟成長最快，實力居五國之首；但目前經濟情勢低迷，更成為美國為主西方國家圍堵的首要目標。俄羅斯經濟發展平平，入侵烏克蘭不但拖累俄國經濟，普亭更成為國際通緝犯而未出席峰會。巴西及南非雖擁有絕佳條件，但經濟表現不上不下，成為陷入「中度所得陷阱」的代表國家。印度雖然在美中對抗下，各國爭相拉攏合作，成為全球投資亮點；但過去經濟表現並不突出，目前人均GDP還不及大陸五分之一。

五國間也存有歧異，中俄儼然已形成同盟，但立場也非完全一致。印度與中國大陸長期邊界衝突不斷，美中經貿戰使中、印經濟競爭更加激烈；印度雖與俄羅斯關係密切，但也是美國主導印太經濟架構重要成員。巴西雖然對與大陸經濟合作有所期待，但在美國制約及本身考量下，也與中國大陸保持一定距離。另外五國對於合作機制建立也不完全同調。

金磚五國雖然人口及GDP約分別占全球四成及四分之一，但普遍國際化程度不足，仍難以主導全球經貿。例如無論是推動建立共同貨幣，以及「去美元化」進展均有限。事實上，大陸長期推動人民幣國際化，期待擺脫對美元依賴。但由於美國強力壓制、大陸金融管制嚴格、資金流出中國大陸，以及人民幣高風險諸多不利因素下，人民幣迄今仍然只是國際少量及局部交易貨幣，難以撼動美元及歐元地位。

中國大陸態度積極，峰會之前習近平還正式訪問南非，兩國關係更為緊密。中國大陸在非洲布局已久，勢力根深蒂固，甚至凌駕西方國家。近年來為反制美國全力圍堵，中國大陸掌握任何國際結盟機會，除了積極加入自由貿易協定（FTA）與其他經貿機制外；即使國內經濟情勢欠佳，也挹注大量資源，利用「一帶一路」的網絡擴展勢力。

此次峰會最主要進展，是過去納入新成員「金磚＋」倡議得以實現，新增加阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯等六國，結合開發中國家力量，爭取國際話語權；未來將繼續擴充成員，金磚峰會影響力會增加。

而在金磚峰會之前，美日韓舉行首次三國獨立峰會，在軍事、國防、經濟方面達成多項共識；甚至直接批評中國大陸威脅區域安全，制衡大陸意味十足。

雖然金磚峰會與美日韓峰會性質不同，但卻顯示在地緣政治衝突升高下，未來主要國家藉由各種場域，推動多元形式的合作或結盟，國際間合縱連橫會更為複雜，風險也隨之升高。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）