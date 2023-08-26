黃齊元／台灣再全球化的策略與挑戰

台積電在美國亞利桑那州建廠進度延誤，並遭到工會挑戰，證明台灣企業全球布局不易。美國前總統川普和商務部長發表對台不友善的言論，假如這不叫做去台化，什麼才叫去台化？

但台灣沒有悲觀的權利，必須全力前進。台積電最近宣布在台成立全球研發中心，深耕台灣，發展先進製程技術，但同時也積極投資布局日本及德國。鴻海在和原印度夥伴拆夥後，再接再厲，宣布在當地投資新廠，同時又併購德國老牌汽車零件大廠。

「去全球化」的新體現是「區域化」，對台灣而言，這將導致「再全球化」，正如同台積電和鴻海。台灣自詡為「民主供應鏈」成員，但為何美國「友岸外包」或「近岸外包」政策沒有包括台灣？因為台灣雖是友，但地理位置遙遠。而且美國只挑自己需要的，對半導體產業強力施壓；至於台美雙邊交流，雖有「台美廿一世紀貿易倡議」，但實質效益不高！

美國對南韓手段亦同，「通膨削減法案」主要吸引南韓電動車及電池廠至美國投資設廠。美國對於其欠缺的技術，連中資都可以開放合作！最近福特和寧德時代電池合作項目即為一例，受到共和黨參議員大力抨擊！

中國大陸企業對於美國制裁，對策是「走出去」。習近平的「內循環」以振興消費為主，並沒有強留製造業。中國供應鏈積極「自宮」、主動「去中化」洗產地，赴第三國投資，以規避美國制裁限制。因此「越皮陸骨」或「墨皮陸骨」企業大增，中企電池廠甚至和韓國合作，改頭換面前進美國市場。

未來中國經濟轉敗為勝關鍵在於新能源車，具有強大核心競爭力。中國汽車產業已經從「以市場換技術」演變為「以技術換市場」，成為技術輸出方。全球最大汽車巨頭福斯最近投資小鵬七億美元，獲取四點九九％股權；日廠豐田宣布與小馬智行合作，成立自動駕駛電動車子公司，足以證明陸企優勢。

全球電動車新焦點市場是印度和印尼。印尼利用鋰礦資源，吸引外資發展電動車產業。特斯拉因美國成長已見頂，現積極搶攻新興市場，正和印度政府協商，計畫生產全新平價車款；但比亞迪卻因國安理由，被印度政府拒絕十億美元投資案。所以，台灣產業若過於強調美國，對全球電動車布局並無好處。

全世界在美中領導下，正快速分成兩大陣營。美國拉攏西方國家以及日韓，中國則積極發展東協、拉丁美洲、非洲等關係，近期又拓展到中東和中亞，涵蓋大部分「全球南方」國家。台灣加入西方陣營，等於是和全球新興市場逐漸脫鉤。

未來台灣產業應大幅對外投資，外資對台投資因地緣政治及五缺問題會減少。台灣的危機是，和新興市場連結不強、又缺乏關鍵能力，因此再全球化前景不容過度樂觀。

台灣企業再全球化需要培養五種能力：第一是語言力、第二是文化適應力、第三是跨國管理力、第四是整合力，還有第五資本運作力。台商整體能力有待加強，特別是國際觀不足，遠遜於亞洲其他國家，過去太強調在地化，而且過度依賴中國市場。

再全球化必須有正確觀念，不要將民主價值和市場經濟混為一談。在世界洪流中，版塊不斷裂解，生態正在重塑，台灣新的挑戰才正開始！

（作者為藍濤亞洲總裁兼東海大學智慧轉型中心執行長）