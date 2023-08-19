黃正忠／ESG新拼圖與未來會計

企業管錢正常應該是一毛錢也漏不掉，但是對於非財務資訊（如排碳與所有ＥＳＧ相關數據），大多數台灣上市櫃公司都沒有集團合併報表的管理系統。故一旦須比較台商的排碳、耗水與耗能生產力等績效時，若依據目前永續報告書的數據，有可能會導致資訊使用人誤判的風險。

全球從一九九○年起發展與推廣永續議題到設定二○五○淨零碳排的目標，是一甲子的跨世紀工程。國際金融市場與金融業花了第一個十年來排斥永續議題；接著花了二十年來訂定僅區區數條的因應原則，包括二○○三年銀行業專案融資的赤道原則、二○○六年責任投資原則、二○一二年永續保險原則、二○一九年責任銀行原則。二○○八年金融海嘯凸顯金融業載舟覆舟的重大角色，二○二一年則因時勢所趨扛起淨零金融聯盟的重擔。邁向淨零剩下不到三十年，沒錢萬萬不能，金融業與投資人如何挑此重擔乃一大挑戰。

今（二○二三）年六月底國際財務報導準則基金會（IFRS Foundation）成立的國際永續準則理事會（ＩＳＳＢ）正式發布供企業與投資人應用的「永續相關財務資訊揭露之一般規定」（簡稱Ｓ１）及「氣候相關揭露」（簡稱Ｓ２）二項準則，將從二○二四年起生效。ＩＦＲＳ是財務報導國際會計準則的研擬單位，執世界財報準則牛耳，其出面整合非財務績效報導的準則，透過ＩＳＳＢ來大一統未來投資人與金融機構應如何善用非財務資訊來解讀一家企業長期價值之框架，進而主導企業在ＥＳＧ揭露與透明化的標準，意謂金融市場接招應用ＥＳＧ資訊的時代已經來臨。許多人質疑已經有這麼多報告準則了，為什麼還要推出看似無新意的要求。然對我而言，這是等待二十年終於吹起的號角。

一年短線的財務損益表，無法看出一家企業因應世界不永續風險的能力，更無法鑑別公司可持續發展的能力，於是促進了企業績效揭露必須從資產負債表走向永續價值表的發展，而且財報與非財報績效揭露的組織邊界必須一致。所以此發展的門道是：一、針對金融市場決策需求的非財務績效資訊揭露準則；二、公司財務長與投資人關係、經營團隊與董事會必須掌握的公司績效揭露；三、財務合併營收與非財務合併報表採一致組織邊界管理與治理的里程碑。

Ｓ１強調ＥＳＧ資訊與財報資訊之連結（包括報導個體、重大性標準、重大假設均須與財報一致）同時揭露，旨在使公司向投資人報告其在短期、中期和長期所面臨的永續相關風險和機會，使投資人的決策能整體考量企業價值。Ｓ２強調須整合氣候相關財務揭露框架（ＴＣＦＤ）相關建議，強化揭露低碳轉型計畫、氣候韌性及碳排放資訊，並納入產業指標。

這是我多年來一直強調但多數人不見得理解的「未來會計」。公司財會高層與金融專業從業主管將邁入必須修煉ＥＳＧ揭露資訊應用的新紀元，這將會是金融市場的新技能、新專業、新策略。ＩＦＲＳ為金融市場建構的ＥＳＧ新拼圖已經啟動，金融業與所有企業領導人完全沒有拒絕ＥＳＧ的機會了！

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）