彭金隆／徐志摩與星爺教的退休準備心法

年輕時讀過徐志摩的文章，他在《西湖記》裡的經典一句「數大便是美」，即使沒有受過美學訓練的我，當下也能心領神會並記憶恆久。文中簡單的比喻如「巨萬的雲峰在晨光裏靜定著，是美；一天的繁星，千萬隻閃亮的眼神，是美…數大便是美」，曾經喚起多少人沉睡的美感細胞。

周星馳電影有部巔峰之作「功夫」，不知刷看了幾次，依然樂趣不減雋永不衰。劇中其貌不揚但武力高深的「火雲邪神」，竟然能以雙指瞬夾子彈，口中緩緩道出「天下武功，無堅不破，唯快不破」的經典場景，讓非習武之人，亦能快速領略武術「唯快不破」的最高境界。這句話原始出處雖自古龍武俠小說《小李飛刀》，但因為功夫引用而廣為流傳。

長壽風險來勢洶洶，大家都非常關切該如何應對風險並善備退休。近幾年來，我經常把「愈多愈好，愈快愈好」當作準備退休的「心法」，其中領悟的關鍵，許多就是來自文學才子「數大是美」與影視天才「唯快不破」的啟發。

以數大為美來說，如愈深入研究退休議題，就會愈加覺得未來的不可預測性。退休需求面向除經濟財務外、健康照護與生命價值等都是重點，而且要考慮的因素實在不少。對多數人而言，退休要面對許多無情的敵人與不確定性，隨便想來就有好幾個，例如通貨膨脹風險、壽命延長的風險、與健康醫療風險等，誰知道卅年後物價有多高、平均餘命會增多少、還有全民健保是否能如今日美好？任何風險都足以摧毀退休準備。面對不可知的未來，「高築牆，廣積糧」，數大為美愈多愈好，已經成為對抗風險的重要心法。誠如徐志摩說的：「數大了似乎按照著一種自然律，自然的會有一種特別的排列…激動我們審美的本能」。當退休準備的數量多了，對退休生活有種安定心靈的美感也會自然浮現。

看到這裡，想必有人心裡會開始碎叨，誰不知愈多愈好數大就是美，但眼前溫飽都不夠怎有「餘肉曝干」。雖然現實的殘酷絕對是能理解的，但在此強調的是「心法」還不是「做法」，是心理上認同而非立刻做到，唯有心理先有認同才會採取行動。心理學家發現人類具有輕忽未來風險但著重眼前享樂的天性，人們更常是揮霍當下的豪客，卻是苛薄自己未來的專家。想想炎炎夏日，雖明知冰水對未來身體的害處，但又有幾人能在當下擋住暢飲的誘惑。明知退休問題不小，但願意及早積極行動者卻不多。

「唯快不破」的心法可以讓我們理解到，愈年輕愈快準備，可以爭取更多應變與積累的空間。退休是一個持續為老年生活品質而戰的過程，能先認同愈多愈好心法，再去理解「唯快不破」的精髓，即便現在條件不允許，但心理上要能告訴自己，不論在積存財富、儲備健康與建構社會連結，都要盡量更快更早準備，以換取時間空間與機會，自然更能實現「數大之美」的境界。

所謂「心法」指存心養性的方法，心法通常不經由語言文字傳授，要回到心的抽象本體去領會，所謂「心法傳示，為最上乘」。然心法雖好，還是貴在實踐，要是晚年像「甄嬛傳」中悲情皇后烏拉那拉氏的經典名句「臣妾做不到啊！」那就不妙了！（作者為政大風險管理與保險學系教授）