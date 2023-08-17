聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉大年／務實看待台美21世紀貿易倡議

聯合報／ 劉大年

美國總統拜登日前簽署「美台廿一世紀貿易倡議首批協定執行法案」，正式完成立法。首批協定包括貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐、中小企業及服務業國內規章等五項議題。而在第一批完成後，雙方將就農業、標準、數位貿易、勞動、環境及國營事業等其他七項議題進行後續協商。

台美可以達成協議，當然是正面的，未來也應持續完成其他項目，有利於台美關係的精進，但是國內對此協議宜有正確解讀。

台美廿一世紀貿易倡議，反映出美國貿易政策的大轉軌。美國早已退出市場開放為主軸的自由貿易協定（FTA）行列，轉而推動以反映美國價值為主的經貿協定，例如台美廿一世紀貿易倡議、美歐貿易科技委員會，以及包括美國等十四國的印太經濟架構。

這些協定共同特色是完全不觸及自由化，而以強調維護勞工權益，建立完善經貿制度，打造公平經貿體系為主軸。美國目前國內氛圍是傳統FTA對美國並無助益，未來不太可能重回FTA舞台；所以若以台美廿一世紀貿易倡議做為台美FTA的敲門磚，並不切實際。

台美廿一世紀貿易倡議之外，還有很多直接攸關台灣經貿發展的課題，例如供應鏈韌性議題，此在印太經濟架構已初步達成共識，可能會首先啟動，台灣則被排除在外。

所以台灣應主動向美方爭取納入更多可以彰顯台灣利益的議題。例如可向美方表達沒有台灣的印太供應鏈，必然是不完整的。除供應鏈以外，台美租稅協定，台美經貿政策資訊交換平台，以及對中國大陸投資政策的調合，都是台灣可以切入的項目。

基於此，台灣應善用其他平台，例如台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、科技貿易暨投資合作架構（TTIC），與行之已久的貿易暨投資架構協定（TIFA），以進一步深化台美關係。

國內也有將台美廿一世紀貿易倡議與兩岸服貿協議相比，認為服貿協議會促使國內服務業大舉西進薪資水準較低的大陸投資，會拉低台灣薪資水平。反觀台美廿一世紀貿易倡議可帶動台灣對美投資，有助於台灣整體所得提升，以此彰顯「聯美抗中」的價值。

此種相比可說是謬誤百出，由於台美廿一世紀貿易倡議不涉及市場開放，所以對於貿易及投資流向，影響非常有限。而且若以此邏輯，去所得低地區投資即會拉低國內所得，去高所得地區投資則會提升所得。美國就不會強力要求中國大陸必須落實加入世界貿易組織（WTO）承諾，以保障在大陸營運美國企業的權益；以及中國大陸即使被美國強力圍堵下，但仍然是全球吸引外人投資的主要據點。

美國貿易政策改弦易轍，在全球處處插旗，台灣絕對不能缺席；但也應體認在台美廿一世紀貿易倡議之外，台美經貿還有很大的一片天空，台灣更不能忽略。（作者為中經院區域發展研究中心主任）

美國

延伸閱讀

瓊斯盃／中華白慘敗58分 美國UC Irvine豪取5連勝

台積電不去美國…去日本就沒問題？「語言和文化」正讓台商付出哪些代價

「美旗林金餐獎」70家餐廳獲獎 5大類料理攻饕客味蕾

真的出手排就買了！美國Toyota GR Supra有47%的車主選擇手排變速箱

相關新聞

劉大年／務實看待台美21世紀貿易倡議

美國總統拜登日前簽署「美台廿一世紀貿易倡議首批協定執行法案」，正式完成立法。首批協定包括貿易便捷化、良好法規實務、反貪腐...

詹文男／寵物孩子化的社會與商機

前些日子，在大樓電梯遇到一位年輕女鄰居，她懷中抱了一隻漂亮的貴賓狗，芳香撲鼻。我好奇問道，這隻狗怎麼會這麼香？原來是主人...

黃齊元／面臨中美對峙，台灣如何存活？

最近美國國務卿布林肯在訪談中表明，美方正致力確保美中競爭態勢不會轉趨衝突，衝突並不符合美中或其他各造的利益。

陳國樑／竟要全民跟著拿香拜前瞻

以十年為一區間，每一區間，台灣都有「重大」建設；威權時代如是、政黨時代亦如是。七○年代有十大建設、八○年代有十二項建設與...

黃耀輝／直球解決財政垂直失衡

「前瞻建設的地方自籌款近六千億元，恐拖垮地方財政」的新聞曝光後，國人才驚覺，財政收支劃分法（簡稱財劃法）長達廿四年沒有修...

劉大年／五年來的美中貿易戰

二○一八年七月，美國川普政府根據三○一條款調查結果，認定中國大陸的不公平經貿措施損害美國利益，開始對大陸輸美約三百四十億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦