黃齊元／面臨中美對峙，台灣如何存活？

最近美國國務卿布林肯在訪談中表明，美方正致力確保美中競爭態勢不會轉趨衝突，衝突並不符合美中或其他各造的利益。

美國經濟近期強勁復甦，反觀中國大陸由於供應鏈外移，經濟面臨強烈挑戰。影響美國經濟的重要因素是「地緣政治」，其中又以半導體及AI為核心，今天市場現象很多人用「AI經濟學」或「半導體政治學」來解讀。從這個角度來看，台灣未來前景似乎大好；但如果我們把AI和半導體換成「電動車」和「新能源」，則可能得出完全相反的結論。

著名經濟學家克魯曼，近期在紐約時報上發表專文，他表示美國必勝主義「我們是第一」的思維正捲土重來。美國人一直很難學習其他國家經驗，經濟必勝主義回歸將強化這種孤立傾向。美國經濟最近表現不錯，但克魯曼認為不應該讓它沖昏頭腦。同理，台灣一廂情願追隨美國隊長會很危險。

新加坡是東南亞中立派代表國家，領導人向來強調在美國和中國之間不應該選邊站。其實不只新加坡，東協輪值主席國印尼外長勒特諾表示，東協永遠不會對成為大國競爭代理人感興趣。東協國家多次表示不願意在中美之間選邊，中美激烈衝突會毀掉亞洲多年建立的繁榮。

台灣為什麼不應選邊站？首先，連美國自己都否定這個立場。在晶片制裁中國的同時，美國三大半導體廠商英特爾、超微和高通，近期聯合向白宮進言，要求放寬對中國半導體市場輸出限制。中美角力的核心利益在於晶片，美國商會估計，如果美國完全禁止本國晶片銷往大陸，美國晶片業者一年將損失八三○億美元營收，流失十二點四萬個工作機會。

拜登政府計畫八月底前完成管制赴中國投資的相關草案，可能只針對半導體、量子運算和人工智慧等最尖端領域，且僅鎖定新增投資，打擊面將大幅縮小，等於在找台階下。

其次，台灣仍然需要中國的供應鏈。目前雖然應客戶要求，積極往印度、東南亞及墨西哥轉移，但中國大陸供應鏈的效率短期仍無法取代，而中國產業如電動車生態系有技術及市場優勢。因此這不是一個零和問題，而是比重調整。產業大老表示美國半導體要跟亞洲和台灣競爭，可說是「門都沒有」。不僅半導體如此，其他供應鏈要移轉也很困難。

再者，中美關係正在改善中，雙方高層對話逐漸恢復。最近大陸邀請推動中美建交的百歲人瑞季辛吉前往北京，他表示台灣問題是中美衝突的導火線，雙方必須運用智慧、堅持和平共處。此外，兩岸關係也正在改善，大陸近期對台釋出不少善意，馬英九前總統成功邀請陸生來台就是一例。

最後，台灣在目前和解氛圍下，不應過度刺激中國大陸，推動兩岸脫鉤可能加劇雙方矛盾。兩岸只要有合作善意，即不會有戰爭風險。美國著名專欄作家佛里曼提醒「不要想挑釁這隻大熊」，台灣不需要破壞現狀，更別迫使中國領導人做決定。他相信台灣目前需要做的是保持低調，不要挑釁，認為「熊不攻擊你的每一天，都是美好日子」。

九月初，一場國際級地緣政治論壇「香格里拉對話－台北」將在台灣舉辦，主題是「雙象衝突，台灣安在？」就像奧本海默，台灣擁有改變世界的力量；唯有善用這種力量，才能找到永續的道路。（作者為藍濤亞洲總裁兼東海大學智慧轉型中心執行長）