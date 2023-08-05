黃耀輝／直球解決財政垂直失衡

「前瞻建設的地方自籌款近六千億元，恐拖垮地方財政」的新聞曝光後，國人才驚覺，財政收支劃分法（簡稱財劃法）長達廿四年沒有修正，造成地方政府「患寡又患不均」的財政問題愈趨嚴重，妨害地方自治與民眾福祉。

前行政院長賴清德曾承諾一○七年修正財劃法，因地方選舉挫敗辭職而跳票；前財政部長蘇建榮後來上任時，也宣示首要目標為修訂財劃法，兩年後卻以「零和遊戲」等莫名其妙的理由打臉自己，讓地方政府從失望轉為絕望。

因此，趁著蔡政府最後一年的機會，在野黨立委提出八大版本的財劃法草案。財政部仍表示將持續蒐集意見，待方案成熟後再適時修法，擺明就是拖過垃圾時間，就沒有蔡政府的事了。

財政部實際上怕的是，若照委員提案，中央恐流失五百億元至三千九百億元的財源。因此，我們用主計總處的「各級政府淨收支概況表」，也就是包括總預算及特別預算，並扣除各級政府間補助及協助等重複收支數後，讓客觀的數字說科學的話，即知中央政府在財政上占盡優勢，卻不想和地方政府分享，才是最大的心理障礙。

以民國八十八年廢省（也是財劃法上次修正時）作為事件分析的轉點，可以發現廢省前幾年，中央政府收入淨額占全部政府收入淨額的比重（簡稱中央收入占比），大約在六成以內；但廢省後的第一年，中央收入占比就暴增為七十五％；設立六都的一百年度到最近，也都在七十二％以上。相對地，地方政府的收入占比，六都和十六縣市合起來還不到三成。

但是在中央政府支出淨額占全部政府支出淨額的比重（簡稱中央支出占比）方面，廢省前、後，乃至於最近幾年都維持在六成以下；相對地，地方政府支出占比則超過四成。

總之，無論是從「量入為出」或「量出為入」的角度來看，很明顯地中央政府拿了財政收入大餅的七成多，卻只承擔了政府職能分工支出的六成不到，即知「垂直失衡」的問題愈來愈嚴重，也是地方財政問題的罪魁禍首，地方政府之間的「水平不均」其實是相對次要的問題！

因此，蔡政府應當將修訂財劃法列為退場前的急務大任，基於和地方政府屬於「夥伴」的關係，拋棄「零和」的錯誤私念，應當大方地將各級政府總歲入（去年為三點七兆元），再多提撥一成給地方政府作為自主財源，就可立即解決地方政府財源不足的燃眉之急。以過去兩年的各級政府總收入約在三兆六千億元為基礎來看，立委主張中央多給地方政府三千億財源，其實一點都不為過。

解決垂直失衡造成的「患寡」問題之後，地方政府之間的「水平不均」問題，可以平和地透過簡單、一致的分配方式迎刃而解，中央政府更可順水推舟，將「財政責任」一併下放，促使地方政府善盡開源節流的財政努力和責任，財政部何樂而不為？（作者為台北商業大學財稅系教授）