徐遵慈／正視台商對外投資的「五缺」困境

近年台商為因應地緣政治風險及全球供應鏈變動，積極至海外投資布局，今（二○二三）年僅上半年經核准（備）的直接投資金額已逼近九十億美元。然近來台商在東南亞、印度、美國或歐盟投資，均陸續傳出缺地、缺工、缺人、限電，或地主國核發工作簽證趨嚴等棘手問題。「五缺」困境已成為廠商海外布局營運的最大挑戰，值得政府重視。

依據經濟部投審會統計，繼二○一八年、二○二一年我國經核備對中國大陸以外地區的直接投資金額創下歷史紀錄的最高金額（一四三億美元）與次高金額（一二六億美元）後，今年上半年持續締造佳績，投資金額較去年同期增加一點一二倍。不過在此同時，廠商在東南亞、印度等正遭遇缺地（產業園區或工業用地）、缺工、不易招募足夠的產業技術勞工、缺電或限電等問題，尤其近月越南北部地區因季節性供電限制，已無法因應新冠疫情後大批湧入外資企業的需求，出現少見的限電或輪流供電情形，對當地台商的擴廠或新建廠計畫已造成莫大的困擾。

根據越南政府與研究機構的分析，越南近年備受外資青睞，雖創新能力的表現優於其他同儕國家，但是人力資本累積與人力素質表現仍不佳，甚至近兩年呈現退步的情形，尤其因資通訊人力供需不足，未來各類資通訊工程師和技術人員的嚴重供應缺口，恐拖累越南發展科技產業的雄心。

我國除在東南亞、印度投資規模持續擴大外，近年台廠在美國與歐盟國家投資亦屢創新高。其中，拜台積電在亞利桑那州建廠計畫，今年上半年對美國投資金額達到四十八億美元，創下僅半年投資金額即超越史上各年度投資金額的紀錄。廠商對歐盟投資雖不若對美國投資熱絡，亦在二○二○年創下近十年的投資金額高峰，今年上半年投資金額約九點六億美元，是去年同期的四點八倍。

然而，儘管台商對美、歐投資的情形有別於東南亞，但也遭遇招募不易、職場文化差異、適合廠房用地難尋，以及俄烏戰爭後電價暴漲等問題。如以產業人才而言，不論在美國、德國、捷克等國投資，都面臨當地操作員、工程師、中高階技術人員等人才短缺的困難。日前台積電美國廠傳出因熟練安裝設備的人員不足，導致美國廠量產時間將從二○二四年延後至二○二五年的消息，未來恐將持續面對人力與人才的問題。如台積電與供應商赴德國設廠，也恐難避免同樣的挑戰。

台灣廠商近年為分散投資風險及供應鏈全球布局，加速在東南亞、印度、美國與歐洲投資布局，已引起各國重視，然各國陸續出現的「五缺」困境已攪亂廠商投資規畫與營運目標，其中又以系統性的勞動力短缺與產業人才不足的問題最為棘手，短期內似無解方。政府在「新南向政策」及加強與美、歐經貿關係的立場下鼓勵廠商分散投資布局，應正視廠商當前遭遇的「五缺」障礙。（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）