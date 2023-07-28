詹文男／真假莫辨、眼見難為憑的世界

前些日子偷閒去看了兩部電影：名偵探柯南的「黑鐵的魚影」及「不可能的任務：致命清算第一章」。電影真的很精采，但看完心情也真的很沉重！美國、日本兩個不同國家拍攝的大眾化電影，竟然不約而同有一致的焦點，那就是人工智慧（ＡＩ）對世界的威脅，顯見ＡＩ受到關注的熱度，而其發展也已到了必須讓全民都有正確認知的時刻。

以劇情中大量運用的人臉辨識技術為例，雖然這樣的技術有助於企業運用於各類商業模式，但也帶來了許多嚴重的後遺症，例如個人隱私的問題。因為如果被濫用於不當的監控、跟蹤或社交工程攻擊，將嚴重威脅大眾的人身安全。

此外，ＡＩ人臉辨識技術在辨識和分類人們時可能存在偏見和歧視。這種偏見可能是由於演算法的設計或數據訓練上的偏差而產生，導致對某些人群的誤判或不公正對待，特別是針對種族、性別、年齡和外貌等方面。

而深偽技術（Deep Fake）的進展，人們可以使用虛假面貌、圖像，甚至偽造聲音來達成規避監控或身分欺詐的目的。過去我們常說「有圖有真相」、「眼見為憑」，但在ＡＩ技術的操弄下，讓欺詐集團有了可乘之機；現今社會有圖、有影片不一定有真相，眼見也不一定可為憑，民眾需要大幅提高警覺。

尤其明年台灣總統大選已近，各種假新聞、認知作戰傾巢而出，各國許多的選舉經驗已經提供了前車之鑑；萬一選前有些真假難辨的影片或照片出現，而候選人無法在短時間內澄清的話，恐怕會影響整個開票結果，不得不慎！

除了圖像人臉辨識技術的威脅之外，駭客的侵入與攻擊也令人擔憂。這些駭客的攻擊，不僅企業的資訊系統需要嚴肅面對；現代社會所有政府治理、民眾日常生活，如金融（銀行、證券、保險）、交通運輸（航空、鐵路、交通號誌控制系統），甚至國防安全，皆高度依賴數位科技系統，一旦遭受攻擊，後果將不堪設想。

以金融體系為例，一旦當機停擺，輕則無法進行如信用查詢、跨行交易、證券買賣及結算，衝擊企業營運和民眾權益，重則影響國家經濟與社會秩序；又如醫療衛生體系，其為維護民眾健康的第一道防線，若被破壞或無法立即恢復運作，勢將影響人民生命安全。

面對以上的威脅，除了政府與企業需要嚴陣以待之外，如何提升一般民眾對於ＡＩ的素養，了解ＡＩ技術的進展，以及可能被用來從事的各種不當行為與樣態，從小學就有必要給予相關的知識與教育，整體社會才會得到較好的防護。

《紅樓夢》裡，賈寶玉夢遊太虛幻境，看到一副對聯，上面寫著「假作真時真亦假，無為有處有還無」。ＡＩ技術的驚人發展，真的讓大家假作真、無為有；唯有保持清靜的本性，不斷提升自己的數位素養與獨立思考的能力，才有機會跳脫「太虛幻境」，看清事物的本質！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）