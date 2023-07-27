黃齊元／新全球化對台灣的衝擊

台積電創辦人張忠謀最近表示，全球化必須重新定義，國家安全重要性已凌駕在全球分工合作之上。美國與中國關係已定調為競爭與合作，至少目前來看，競爭成分高於合作。

台灣企業去海外投資，有很多挑戰，連大企業都遇到亂流。台積電美國新廠計畫，面臨嚴重延誤，只好從台灣調派多名工程師支援。美國缺乏半導體人才，如果連人才都需輸出，對台灣企業是很辛苦的事。

鴻海美國電動車投資計畫最近也遇到阻礙，和夥伴Lordstown拆夥，雙方對簿公堂。Lordstown認為鴻海未按承諾增資，鴻海則以該公司股價太低為由，依法應下市不再增資，雙方各執一詞，除了說明美國投資環境不易，也印證電動車產業的競爭。

鴻海在印度的半導體投資也有變卦。近期鴻海宣布與印度夥伴Vedanta合作告吹，另尋新夥伴。印度政府積極打造半導體和高科技生態系，但有很多挑戰，近期緯創將其印度工廠賣給最大集團塔塔。

全球供應鏈重組，外資大舉撤出大陸，這也是近期中國出口下跌原因。平心而論，不論是美國、印度和越南，台商均無特別優勢，另，新興供應鏈的投資環境也都不甚理想，如越南缺電、美國缺人才、印度缺生態系。

中美科技角力，並無明顯贏家。半導體及AI美國有優勢，台灣可以搭順風車。但電動車、電池甚至鋰礦生態系，均為中國大陸所掌握。現在全球電動車及電池市占，中國占六成，仍不斷上升中。比亞迪已超越特斯拉，稱霸電動車市場，打進中國供應鏈對台商至關重要。

新全球化重要原則是「不脫鉤」、但要「去風險」，也就是不依賴單一來源，這是美國半導體「去台化」、供應鏈「去中化」的背景。同樣道理，台灣企業應考慮適度「去美化」，否則會提高經營風險。

現在新全球化運動對台灣有三大不利：第一是對中小企業不利，未來大者恆大；第二是對新創不利，大企業投入軍備競賽，卻不見對新創扶植鼓勵；第三是對服務業不利，導致經濟分配不均及人才危機。

另一危機是，現在台灣再全球化，只是世界工廠的分散，並非世界市場的開拓。當中國大陸電動車逐漸取代手機，成為新移動載體後，台灣遲早會受到擠壓。廿年前台灣還有宏碁、華碩、宏達電等企業發展品牌、行銷全球，但如今毫無著墨，不像南韓現代汽車或樂金集團。

台商欲布局全球，除了和大企業合作外，政府也可成立主權基金協助。台灣政府最近技術移轉加千萬歐元，協助立陶宛建立八吋晶圓廠，還搭配兩億美元投資基金和十億美元貸款。這些都有政治目的，引發爭議。成立主權基金可整合全球資源，類似新加坡淡馬錫。

地緣政治其實已開始影響台灣，從外商直接投資金額可看得出來。今年第一季台灣只有四十三億美元，相較新加坡二九五億美元、南韓一Ｏ七億美元、越南一Ｏ一億美元、印尼二一七億美元及泰國八十八億美元，台灣只贏馬來西亞卅億美元。由此可見，台灣企業必須轉往全球布局。

未來台灣有幾個方向：第一、從產品代工轉向解決方案輸出；第二、用ＡＩ賦能所有產業；第三、打造不同產業場景生態系；第四、從全球化走向地方化。台灣的再全球化，必須自我定義，而不是被人定義。（作者為藍濤亞洲總裁兼東海大學智慧轉型中心執行長）