詹文男／第三人生開展圓夢商機

前些日子因受邀去一個終身學習的社群做分享，在演講前為瞭解聽眾需求，社群主辦人、也是許久未見的業界前輩老梁，在演講前找筆者餐敘，並先行溝通演講內容。

閒聊時，筆者問老梁退休後都在忙什麼？因為好幾年前我們一起共事時，他買了一把薩克斯風，但不知學習的如何了？老梁說退休後，他練得沒有很認真，但自從幾個好朋友吆喝組了一個樂團後，除了自主練習，每周還團練一次，主要都是演奏懷念西洋老歌（筆者跟老梁差了一代，他是西洋老歌世代，我是民歌世代），前幾天才辦完一場小型演唱會；因為場地實在不好找，因此僅邀請了數十位好友參加。

無獨有偶，因為過去卅年任職智庫之故，認識不少政府官員；有位小陳長官因為很喜歡唱歌，因此在其退休前某個周末下午，籌辦了一場退休圓夢演唱會。除了有專業的樂隊與主持人之外，全場她一個人盡情揮灑中文及西洋老歌，還有許多不同部會的同事幫她伴舞，真是精彩！

更令人窩心的是，由於她的好人緣，她服務單位的老中青主管，以及許許多多已退休好久不見的前部長、次長都來了，大家一方面聽小陳唱歌，一方面聯誼敘舊聊過去，吃吃喝喝共享了一個令人難忘的午後。小陳跟我說，可以容納二百個人的場地不好找，她一年前就預定了，但也沒訂到她希望的日期。

根據觀察，像以上的個案還真不少。從前人們因為平均壽命較短，歷經求學、工作、成家，好不容易把子女拉拔長大後退休。ＯＥＣＤ曾統計，一九七○年時，一般民眾從退休到死亡的年數大約是七至十二年，二○一五年增加到十三至廿七年，幾乎增加了兩倍；退休年數增長，意味可以有更多時間做自己想做的事情。在完成了努力求學的「第一人生」、為事業打拚的「第二人生」，進入退休狀態之後，隨即開展有著新意義的「第三人生」。

筆者周遭很多的同事及朋友，有人工作卅年之後選擇到異鄉旅行、探索自我；有人工作四十年之後重新回到校園念博士；有人退休後又重新創業。六十五歲可以重新找工作，七十歲可以攀登百岳，七十五歲可以再結一次婚，八十歲可以學電腦，八十五歲可以學英文；讓生活多采多姿，過著退休不退化的樂齡生活。

事業有成，渾身商業細胞的老梁跟我分享，當年他們那個年代，大家對於出國不是很熟悉，因此產生了非常多的托福補習及留學代辦機構，盛況一時。而從他籌組樂團的過程，他發現從要學習唱歌、練習樂器、找專業老師指導、成果發表的場地及餐飲規畫，一直到正式表演的內容、各種燈光音響器材租借，以及直播、攝影錄影留念等等，都有商機可以發掘。

曾經有家銀行拍了一部非常感人的影片，描述五個平均八十一歲的台灣人，一個得了癌症、一個重聽、三個有心臟病，經過六個月的準備，環島十三天，追逐夢想並挑戰不可能。而這群不老夢騎士的背後，也需要有專業團隊協助才能完成。誠如老梁所言，嬰兒潮世代的第三人生已經展開，圓夢商機絕對可期！（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）