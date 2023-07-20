黃正忠／淨零難行六十年

美國國家環境預測中心指出，才七月初全球平均氣溫就再創新高，超越七年前的最高紀錄。根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）偵測的數據，四月底大氣中單日二氧化碳濃度曾高達百萬分之四二七點六（即四二七點六PPM），較前一年增加五PPM，快速直逼暖化一點五度C的四三ＯPPM，而六月份大氣中二氧化碳的平均濃度為四二三點六八PPM。世界氣象組織WMO於五月就表示在二○二七年前，估計有六十六％的機率會觸及暖化一點五度C，比二○二二年估計的五十％快速升高。這不是危言聳聽，實際數字顯示今年三月的地表均溫較一八八○至一九二○工業化前暖化一點四八度C。

一九九○年聯合國氣候變遷專家小組（IPCC） 發布第一本科學研究報告，提出過去百年已暖化○點五度C的發現，並發出只有控制溫室效應氣體的排放才能控制全球暖化的警告。一九九二年是人類因應環境與經濟衝突的重大里程碑，該年度聯合國制定氣候變化綱要公約，並隨即在巴西里約熱內盧舉行的地球峰會中進行締約國簽署，一九九四年正式生效，一九九五年起開始召開締約國大會，開啟人類因應減緩及調適氣候變遷的政策框架與系列行動。

科學家警告世人暖化二度C是我們的活命線，隨著氣候衝擊災損巨幅擴大，科學家不斷倡議必須堅守暖化一點五度C的逃命線，然而根據上述數據，看不出來我們有可能在五年內守住這個防線。

從一九九○開始到二○五○淨零，人們有一甲子來因應氣候變遷，然六十年過了一半卻使情況更加惡化。過了一半台灣才有氣候變遷因應法，才有排碳需要付費的政策，然溫室氣體排放管制仍未啟動，也還深陷在廉價油水電的泥沼中。

系統性淨零誰有經驗？世界上誰都沒有！這確定是一條摸索之路。各領域都面臨革命性轉型才有機會淨零，抗拒變革的力量大不大？鐵定大！這必須是一條推拉迂迴之路。沒錢萬萬不能，邁向淨零必須比誰有更豐沛賦能的資本，誰有這個能力？只有金融業能在這條路上挑得起賦能大梁的角色。淨零需要各領域突破性的科技，要能創造顯著節能減碳效果的技術門檻高嗎？絕對高，這是一條化科技為國力的競爭之路。

能不能成功？不知道！但是可以確定知道的是，不走淨零之路全球將會面臨空前危機，極端氣候將會是人類氣候行動夠不夠力的關鍵指標（KPI）。要能有助低碳淨零轉型，根據世界前二十大最具競爭力國家的政策架構來看，基本上就是二條主要道路：一為減碳防弊，二為低碳興利。不痛不癢的政策無法驅動實質減碳是必然，不能積極圖利低碳創新勢必無法建立低碳國力。

今年聯合國第二十八屆氣候峰會將於年底在世界產油經濟中心杜拜舉行，石油經濟退場與新能源經濟進場的角力戰全面開打，沒有一滴油卻是世界石化王國的台灣，理應戒慎恐懼嚴陣以待，因為去掉一半的六十年，得到的是淨零來日不多！

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）