彭金隆 ／保險市場的「四配」與「走精」

有些話天天在說，積習成俗反而不加思索。台語形容很匹配與登對，最常用「速配」來表達；相反的，如果是不一致或走樣，就會用「走鐘」來描繪。但根據教育部台灣閩南語常用詞辭典，「速配」的正解應該寫作「四配」，取「四方周延各處皆合」的意境；而「走鐘」正確用字則是「走精」，指的是「偏移精準離軌不齊」的本意。果然經此一說，突然感覺到台語的美感。

當知道「速配」與「走鐘」如此尋常，竟然是誤用時，我跟許多人一樣，不免有點驚訝。習以為常、司空見慣而且大家都在做的事，原來未必一定是對的，其實金融市場也常常如此。現在保險市場面臨的許多經營問題，主要癥結就在很多的不匹配（mismatch）上，如果寫成台語的「不四配」或「走精」也很傳神。

例如保險業資產負債就有「不四配」的問題，資產現在是採浮動的公允價值概念評價，但負債在二○二六年前，卻還是用固定利率概念計算，如此在利率持續下跌時，只會增資產而不升負債，導致高估淨值；而利率狂升時，則猛跌資產但負債不減，產生淨值低估的反常現象，「不四配」的財報表達確實讓許多人疑惑。

另外還有投資與保單的「走精」，理論上賣台幣保單，收費與給付保險金都用台幣，投資也要是台幣資產才「四配」，但目前很多台幣保單，收到台幣保費國內去路有限，因此投資大都是海外資產，資金必須在外幣與台幣間兌換，幣別「不四配」就產生潛在匯率波動風險。更棘手的是，如果國內外利率走勢不同（通常都不相同），這個「不四配」會加重風險的程度；未來如不幸遇到美國持續升息，而台灣卻是降息時，就會出現資產直直落但負債卻驚驚漲的雙殺局面。

還有期間上的「不四配」問題，理論上保單負債期間的長短，應該與對應的投資期間一致才對，但保單負債期間與投資期間常常是「不四配」的；往往保單長期，但是投資卻只能短期，加上許多保單給保戶的報酬率是長期且固定，但投資標的報酬卻是浮動的，這些「不四配」都導致更高的投資風險與利率風險。

可以發現保險業的好多問題，都是因各種「不四配」或「走精」而起，雖然「不四配」的結果有好有壞，並非一定都是不好，只是一旦輪轉到極端壞情境出現時，就會更加劇危害的程度。過去市占率就是保險經營的王者，業績資產愈大便是成功的贏家；但以現今詭譎多變的環境，「走精」成為經營最大的威脅。而長期勝敗的關鍵，則取決於是否有足夠的「四配能力」，保險經營猶如建高樓，「不四配」在短期間雖看不出異樣，但期間一久自然敗象畢露。

「速配」與「四配」一字之差，但以保險市場來思考則頗有深意。就字面上看，速配的重點在「速」而非「配」，而四配的核心明顯在「配」。「速」可產生短效符合市場競爭法則，容易被採用，但要做到「配」的境界，不只耗時且高度專業，還要放棄短期效益，自然不被討喜，要靠有遠見的經營者自律或監理官要求才能實現。

要用「速配走鐘」或是「四配走精」，見仁見智可各取所好，但保險能否永續經營則影響社會重大。「堅持四配」與「避免走精」，絕對是業者與監理官未來最重要的經營責任與監理目標。

（作者為政大風險管理與保險學系教授）