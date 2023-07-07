黃齊元／從台美貿易協定看兩岸交流

最近《台美廿一世紀貿易倡議》首批協定簽署，行政院原堅持這是行政協議而非條約，只需送立法院查照。但因美方需經國會審查，我方卻逃避立法院，在輿論壓力下才同意審查。

選舉將近，部分候選人有「重啟服貿」的想法。民進黨總統參選人賴清德表示，走進中國的時代已經過去了，台灣要有布局全球的氣魄，因此絕對不能夠放。

兩岸漸行漸遠，從很多地方可以看得出來。首先是前總統馬英九計畫邀請陸生來台，但教育部刻意刁難；近期新北市與大陸甘肅舉行共祭「中華人文始祖伏羲」典禮，被陸委會嚴查；另外台東縣政府積極溝通協調，獲大陸國台辦重新允許鳳梨釋迦進口，被民進黨指責受大陸統戰影響。

政府強調新南向，但包括中國大陸在內的《區域全面經濟夥伴協定》（ＲＣＥＰ），已在二○二三年六月對簽署國全面生效，形成全世界最大經濟共同圈，對台商形成壓力。台灣不願去中國大陸，去美國有一定門檻，東南亞和中國大陸關係緊密，本土陷於地緣政治危機，下一步何去何從？

台積電美國新廠協商美方補貼不順，又遭遇缺工難題，公司打算從台灣調度數百人前往美國支援。這個投資案啟動至今，已陷入錢坑、人坑、政治坑等障礙。假如連龍頭企業出征美國都舉步艱難，其配套廠商或一般中小企業問題會更大。

最近中美已經走上和解之路，美國理解「脫鉤」不現實，只能「去風險」，雙方積極對話。美國國務卿布林肯近期訪中，獲習近平接見，雙方就關鍵台灣議題達成共識；美國企業執行長也積極擁抱中國，以微軟蓋茲為代表。除此之外，德、法領導人先後訪中，即使政治上針鋒相對，商業卻加強合作。

民主最寶貴之處在於多元價值，包容不同意見，形成多元社會。台灣人民現在支持藍綠白，但很少企業會只和政治立場相同的人做生意，大多互相尊重。

同樣道理，假如世界是一個國家，為何台灣要限制自己只和「民主陣營」往來？美中彼此維持競合關係，中國大陸也提出包容性增長、走向世界，台灣呢？

台灣一直期盼進入ＣＰＴＰＰ，但挑戰很大，因為中國大陸也申請加入，因此兩岸需對等開放，這和服貿遇到相同問題。另外台灣寄望台美雙邊ＢＴＡ也不現實，因為美國已不再走過去ＦＴＡ的路線。從貿易協定角度，台灣是世界孤兒。

以目前局勢來看，兩岸要「重啟服貿」已不可能，因為彼此有太多歧見。台東縣政府政策突破是一種可能，這就像《台美廿一世紀貿易倡議》一樣是用「堆積木」形式，就特定議題與地方協商，而不尋求在跨國框架下達成共識。

最近海峽論壇中共政治局常委王滬寧提出「兩岸融合發展示範區」，或可作為兩岸交流新方向。兩岸不妨就特定議題如農業、電動車及綠能，以城市或特定企業方式進行合作。大陸不需談判，但可做球給台灣，邀請台灣方加入大陸生態系，在示範區內推動試點。這是統戰陰謀還是和解善意，就看台灣怎麼想。

未來台灣很難加入多邊協定，雙邊除台美協定外兩岸是重點。重啟服貿貨貿，不如推動《兩岸廿一世紀合作倡議》，或化整為零。推動兩岸和談與具體合作，將是帶動未來和平的重要基石。

（作者為藍濤亞洲總裁兼東海大學智慧轉型中心執行長）