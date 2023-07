詹文男／神奇中文的預知紀事

中文裡有許多成語,真的很神奇,雖已過千百年,但在現代社會仍能適用。好友老張就跟我分享最近在網路上流傳的一些成語新解。老張說:若你的薪資低到讓你在上班摸魚的時候毫無愧疚感,這叫「問薪無愧」;每天上班的臉色不是很好看,這叫「相由薪生」;對於手上的工作絲毫提不起興趣,沒有幹勁,這叫「力不從薪」;而當親友問你一個月賺多少錢的時候會有點害怕,這叫「提薪吊膽」。

以上的例子當然是搞笑。不過,筆者因為從事產業分析及趨勢研究近四十年,常有朋友問及未來的預測,當回應這些諮詢時,猛然發現,中文不僅博大精深,且鑲嵌神奇的預知紀事。許多社會現象的描述,只要前後順序稍微調一下,就能與時俱進的解釋與呈現,與現今社會的變遷,絲毫沒有違和感!

舉例而言,以前農業時代講求多子多孫以確保有足夠的男丁下田耕作,即所謂的「養兒防老」,但現今社會形勢大變,出現許多不就學、不上班、不進修、也不參加就業輔導,整天在家啃老的尼特族(NEET; Not in Education, Employment or Training),很是讓人很憂心,因此退休族群就要特別注意「養老要防兒」。

又如,古代的騷人墨客常在不斷的朝代更迭中感嘆「國破山河在」,但現今因氣候變遷造成全球各地颱風、乾旱、暴雨頻仍,進而造成國土的流失與崩壞,而變成「國在山河破」。

而少子化的趨勢,不僅產業受到影響,許多私立大專及高中職也岌岌可危。在一九八二年之前,台灣每年大致上都還有四十萬的孩子出生,之後一路往下。二○二二年已降到十三萬九千人左右。根據教育部的統計,一一一學年高中職應屆畢業生約廿一點一萬,大一新生廿一點三萬,大學名額已超過高中畢業生,若孩子剩下十三萬,那七萬的大學生名額如何處理?無怪乎已有學校開始倒閉。真所謂三、四十年前是「學生怕考不上大學」,現在則是「大學怕學生考不上」!

另一有趣的現象與趨勢是,從農業邁向工業時代,勞動力逐漸從鄉村往都市移動,城鎮化與現代化的結果,促成婦女生育率降低及雙薪家庭比例提升的雙收入少子化家庭,亦即所謂的頂客族(DINK; Double Income No Kids),或頂OK族(DInOK; Double Income One Kid)。這些族群已成為台灣社會未來主要家庭形式之一。而因為孩子生的少,所以很寵,即所謂的「孩子寵物化」,但現今不生小孩的頂客族愈來愈多,開始大養寵物,變成「寵物孩子化」!但不管是寵物化,還是孩子化,爆發的商機可都是相當驚人。

還有如:以前嬰兒潮世代年輕時是「只要我喜歡,有什麼不可以」,現在這些人進入銀髮階段,變成「只要我還可以,什麼我都喜歡」,因而衍生出許多「圓夢、懷舊」等等商機!

孔子曾說,人無遠慮,必有近憂。若我們能早點看到這些現象與趨勢的變化,並及早啟動因應作為,相信有機會降低如最近幾所學校退場所造成教職員及學生的影響與對社會的衝擊,也能提前部署,掌握新的市場發展契機。(作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授)