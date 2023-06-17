黃正忠／ESG必須是企業領導人的信念

我在一九九七年正式投入企業永續的領域，那年我三十五歲。

跟著位於瑞士日內瓦的世界企業永續發展協會（WBCSD）二百家全球龍頭企業的領袖與高層，在全球五大洲南征北討出席會員代表大會及企業家峰會，我一直很好奇，什麼樣的動機會讓超過三十個產業龍頭願意投入這麼多資源，來討論企業的因應之道。

歷經五年，著實打開我對這個地球的認知與視野，包括見證阿爾卑斯山倒退顯著的冰河、與世界級企業家們飛越亞馬遜森林的激動、看到南美洲壯闊礦場與生態系被開腸破肚的震撼、感受到貿易與環境紛爭的困頓、在南非目睹店家用巨鎖仍無法抵擋社會犯罪的驚嘆，以及美國道瓊永續指數創立後二○年在波士頓對WBCSD企業家首次發表會上的新鮮與爭辯等。二○○二年夏在南非約翰尼斯堡參與了聯合國的世界永續發展高峰會，從場邊的企業會議、場外的非政府組織會議，到場內的官方會議，更是我一系列的震撼教育。當年，我四十歲。

四十歲才深入了解世界不可持續的危機，算是晚了，所以我急，因為我的兒子當時才四歲。

更令我感到衝擊的，是世界領先企業的永續變革與組織轉型，就在自己的眼皮子下一一登場。碳帳編制標準出爐、再生能源加速到位、低碳車種陸續落地、低碳技術不斷推陳出新、新建築理念與標準的誕生、永續金融孕育的底氣逐漸厚實、從股東權益到利害關係人資本主義的蛻變，甚至是碳交易與碳稅的匍匐發展，都從零塑造出未來低碳新經濟的運作輪廓。

我看懂了！避險只是一時，辨識世界必須系統性轉型下的企業新價值主張，與低碳新世紀商機的定位才是王道。

沒從世界不可持續的風險切入，就無法看到企業社會責任（CSR）的使命；沒從未來商機開發的企圖出發，就無法奠定ESG（環境、社會、治理）驅動企業創新的決心。高瞻遠矚的企業家相信極端氣候一定會讓世界受難，所以才會無所不用其極減碳；相信石油經濟一定被迫退場，所以處心積慮汰換來自石油的能源與材料；相信石化材料一定會被迫取代，所以無畏成本與性能的挑戰義無反顧尋找替代材料；相信受資源限制的壓力將快速增高，所以必須致力發展循環經濟的資源生產力；相信淨零是唯一出路，碳價格勢必成為企業尾大不掉高成本；相信社會穩定會是所有發展的基礎，沒有環境、社會、經濟三重盈餘共好的發展，不可能有繁榮富庶的明天。

沒有對不永續危機的相信，就不會有必須投入永續的執念，原來ESG必須是企業領導人的信念，才能為地球的未來點燈照路。如果ESG只被解讀是一本報告書、同仁上課考試後的證照、公司系列的認證、得花人花資源的成本，那ESG在企業的內化絕不易走上對的道路。

敢問每一家企業領導人，面對未來受碳、受資源、受社會不平等限制的世界，您相信什麼？不相信什麼？