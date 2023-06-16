黃耀輝／打炒房虎頭蛇尾 更未對症下藥

號稱史上最重的打炒房法案，平均地權條例於一月修正通過，二月公布。後續的九個子法，包括私法人買受住宅許可、預售屋讓售審核辦法等，都預告屆滿，七月一日上路。

業界大多冷淡以對，顯然認為打炒房條例雷大雨小。學者專家和社運團體則表示「沒有期待」，不看好有什麼效果。

主因就是，內政部次長花敬群研擬打炒房條例時，義正辭嚴拉高了國人的期待。結果在行政院壓了五個月，送到綠委過半的立法院又躺了八個月，直到蔡政府去年底地方選舉大敗，才見天日，訂定子法又拖了四個多月，曠日廢時讓各界早已對打炒房政策失去信心。

更嚴重的是，花次長曾表示「自法令施行之日起，包括已購買的預售屋契約，即不能換約轉讓」。理由是，預售屋多採分批限量銷售，投資客揪團簽約再「換約轉售」，形成建案搶購完銷的假象，造成剛性需求的消費者恐慌，進而促使建案售價不斷調漲。

他還公布資料，預售屋前年下半年交易共九點五萬筆，網路平台顯示「兩成」等待換約，想趕快獲利了結，證實頻繁換約是預售屋炒作最重要的管道。故修法的目的，就是限制預售屋換約，以遏止炒作，使市場回歸理性交易與合理交易價格。

未料立院將審議時，花次長改口說「已購買的預售屋契約，本法施行後仍可轉售一次」，等同於從提案到施行日的一年半，炒作預售屋的投機客（花次長所指的兩成）得以從容下車，轉為新增五、六萬戶的「囤房」。

花次長還講「是關後門，不是開後門」的「花」言巧語，自取其辱尚屬事小；但恣意違背誠信，自殘政策的公信力，把自稱史上最重的打炒房，變成了作秀式的打假球；後續訂定的子法，更進一步為炒房客、囤房族大開後門，才是代誌大條。

以私法人買受住宅為例，內政部曾表示，僅容許作員工宿舍、金融業的資產管理公司買受不良資產擔保品，或都更危老取得產權所需等三種情形。但最後免經許可的情形竟然高達九種，語焉不詳的「穩定不動產金融市場之必要」，或經由法院拍賣取得住宅都可以，還替部分非都市更新實際執行者放水，令人失望透頂。

也難怪，蔡政府雖於前年七月推出第二版的實價登錄及房地合一稅，納入預售屋，但到去年底的一年半期間，預售屋就飆漲了四十％，顯然光打預售屋，並非對症下藥。內政部長林右昌也只能以前年第四季到今年第一季的預售屋交易量大減，充作效益展現的指標，忘了「回到合理交易價格」才是目標。

總之，虎頭蛇尾的打炒房條例，只影響七月以後預售屋的小流量，本來就難以抑制房價。反而是投資客囤房至少一二○萬戶的龐大存量，仍可利用持有稅偏低的優勢，繼續掩蓋供過於求的事實，維持房價居高不下。蔡政府不敢和囤房族直球對決，才是當前房市問題的癥結！

（作者為台北商業大學財稅系教授）