劉大年／因應兩岸經貿關係的質變

近年來兩岸經貿呈現「投資關係弱化，貿易結構轉變」的趨勢，台灣必需積極因應。

中國大陸長期是台灣最主要的海外投資據點，台灣對大陸投資是以製造業為大宗，大多是替國際品牌代工，以來料加工再出口型態為主。台商將在台灣的代工生產模式，千倍、百倍，甚至萬倍的成功複製到大陸，在量產優勢下，將中國大陸「世界工廠」角色發揮得淋漓盡致。

不過在生產成本上升，以及產業結構轉型下，中國大陸「世界工廠」功能式微，台灣對中國大陸的投資開始趨緩。在美中貿易戰及新冠肺炎影響下，下滑趨勢更加明顯，二○二二年台灣對大陸投資僅約占台灣海外投資三成，遠不及二○一○年達到八成三的最高峰。

台灣對大陸投資也帶動台灣對大陸出口，形成台灣、中國、美國為主的三角貿易型態。當台灣在大陸投資減緩，以及美中對抗升溫，影響全球供應鏈重組下，中國大陸不再是可靠的生產基地，三角貿易關係也因而弱化。

在台灣對大陸出口減緩下，出口依賴度也會下降，兩岸貿易會回歸到單純態樣，台灣將是以供給大陸內需市場為主。台灣過去將大陸視為「世界工廠」，雖落地但並未生根，沒有充分掌握大陸步入「世界市場」契機，在欠缺品牌企業支撐下，耕耘大陸市場成果有限，未來台灣在大陸內需市場競爭會更加吃力。

特別是自去年下半年開始，在全球景氣不佳下，台灣出口全面下滑，其中以對大陸市場衰退最快，此趨勢在今年第一季更為明顯；今年第一季台灣對大陸出口占總出口比重，已由過去超過四成，減少至三成五左右，未來預期仍會繼續下滑。

對大陸出口比重降低，雖可減輕對中國大陸的依賴，並降低地緣政治風險；但主要卻是因為對大陸加工貿易的退場，而非來自其他市場的成長。而且由於對大陸出口銳減，也使得今年台灣經濟成長率面臨「保二」的挑戰。

目前台灣幾乎所有產業對大陸的出口均衰退，只有半導體產業一枝獨秀，不但金額及比重居高不下，而且半導體順差更約占台灣對大陸總順差的九成。台灣半導體主要是供大陸本土產業所需，中國大陸目前傾全力發展半導體產業，期望可以減輕進口依賴，對台灣形成競爭壓力。如何維持台灣對大陸半導體的優勢，可說是非常關鍵。

綜合而言，未來在經濟安全考量下，各國與大陸會呈現生產脫鈎、技術分離但市場相連的情況，與台灣過去在中國大陸營運模式大不相同。台灣也應順勢調整，在加工出口型台商已淡出大陸市場後，如何創造更多可以切入大陸內需市場的另一批台灣企業，並成功開拓大陸以外的市場，攸關台灣未來的經濟發展。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）