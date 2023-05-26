陳國樑／我國國債鐘沒有位數問題

非常關心政府債務問題的已故美國房地產大亨賽梅爾．杜斯特，於一九八九年在其企業建築外牆，創設了全世界第一座的國債鐘；據說在賽梅爾生前，每周都會親自按美國財政部公布的資訊更新鐘面數據。

二○○八年十月，美國國債突破十兆，原本只有十三位數的電子看板，竟然出現位數不夠用的情形。目前的國債鐘，可以顯示的最大數值為：九九點九兆美元；最近，鐘面的數字顯示為三一點四兆美元，而美國政府的債限，也正是三一點四兆美元。

二○一○年立法院財政委員會決議，為加強政府債務監督管理，應設置我國國債鐘。財政部乃於該年十二月起，每隔七日，於網站以及財政大樓正門門楣上方已設有之電子看板，公布中央政府一年以上債務未償餘額、短期債務未償餘額與平均每人負擔債務三項訊息。

由於採「LED跑馬」方式顯示，所以我國國債鐘，不會發生位數不夠的尷尬情形。但是由於與一般政令宣導以及公共服務訊息交雜呈現，相較於美國與德國，我國版的國債鐘，有如廉價的託播廣告，毫無「警示告牌」的作用；民眾若非駐足認真觀看，根本不會留意到看板所揭露的國債訊息。

當年首次公布之中央政府一年以上債務餘額為四兆三二一八億元、短期債務未償餘額二三五○億元、平均每人負擔債務十九點七萬元。根據月初所公布最新數據，中央政府一年以上債務餘額為五兆九四四八億元、短期債務未償餘額三九七○億元、平均每人負擔債務廿七點二萬元，創下了歷史新高。

相較於去年年底，不到五個月的時間，中央政府債務驟升了六一二○億元，平均每人負擔債務則上升了二點五萬元。

面對立委質詢，財政部長表示，國債鐘數據創新高是「短期現象」，主要與撥付資金給台電增資，以及今年初年終獎金、勞健保補助的大筆經費支出，以「短期融資」支應所致；一旦國庫稅收到位，就會先償還短期債務，同時也會執行今年編列的債務還本的部分。

部長或許太過「樂觀」。首先，驟升的中央政府債務中，一年以上未償債務餘額增加二四五○億元，顯示債務的增加，有四成並非部長所言之「短期融資」。其次，今年度總預算加計特別預算，債務舉借數合共四八三二億元，後續財務壓力不容小覷。

一一○與一一一兩年度，由於中央稅收出現令人「三觀刷新」的鉅額超徵（分別為三五五三與四○○二億元），政府得以減少預算所需舉借之債務，並提高債務還本金額。反觀今年一到四月，中央政府超徵稅收有限（四二一億元），金額大不如前兩年度。

財政管理，審慎穩健為首要；當前財政局勢，僅僅是勞保財務黑洞的撥補，就讓人頭皮發麻，何來樂觀的本錢？提醒財政部，長期是短期的堆砌壘疊，當前中央債務驟升的情形，不應以「短期現象」一語帶過。

（作者為政大財政系教授）