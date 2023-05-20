黃耀輝／蔡政府堅韌撐7年 財經表現不溫暖

蔡英文五月十日稱許陳建仁「溫暖堅韌內閣上任一百天，把服務人民當作使命」，期許他在任期最後的一年，繼續全力打拚，留給下一代更好的台灣。她也表示自己努力用八年的時間，為台灣下個十年、廿年的發展，打下基礎。目標是要帶領台灣成為一個堅韌的國家，來面對未來的挑戰。

陳建仁則回應，要用這一年的時間，為未來準備最少四年該做的事情。現在努力的工作，都是在朝二○三○、二○五○來作準備。

蔡總統和陳閣揆相互取暖，堅韌相挺，只見美麗、空洞的詞藻，蒼白、虛無的形容詞，比小明的作文高一等，就是拿不出讓人有感的施政成果，反而我們看到鴉鴉烏的財經成績單。

今年首季的總體經濟比去年負成長三點○二％，創二○○九年金融海嘯以來的單季新低，且為連兩季負成長，經濟衰退已是不爭的事實。企業資本支出轉趨審慎，投資持續低迷，四月的出口更是連九個月負成長。「外冷內涼」之下，今年的經濟成長率能否保住一點五％，將是很大的挑戰。

另一方面，去年全年的消費者物價上漲率高達三％，創十四年新高。四月更是已連續廿一個月超過二％，比二○二一年初上漲了六點八％，物價漲了之後就堅韌居高而回不去了，經濟弱勢受創尤深。

更可怕的是，首季的實質總薪資是七年來首次轉負成長，也就是連加班費、獎金都算進去，仍被物價上漲吃光。經常薪資更不用說了，創七年來最大減幅。房價卻繼續攀高，預售屋在蔡政府任內已飆漲九成，成屋也漲了三成。今年首季的房租物價指數年增率更創廿七年新高；社會住宅進度嚴重落後。

蔡政府無能失靈，讓經濟出現停滯和物價上漲並存的「停滯性通貨膨脹」，更害青年弱勢「買不起」、「租不起」、「租不到」成了長夜惡夢，毫無溫暖可言，還好意思說「留給下一代更好的台灣」。

早就展開競選之旅的副總統賴清德，還罔顧事實說「房價現在正在降」，洩漏對青年弱勢的同理心的缺乏。對「房市三箭」政策失敗，射垮青年，內政部長林右昌並無愧意，還講「年輕人不是真的買不起房，而是沒有規畫，或選了價格太高地點與區位」的幹話，推給要靠國土規畫和社會住宅的長期藥方，難道要青年弱勢再陷水深火熱八年？

而身為年金改革召集人的陳建仁、副召集人林萬億政務委員，還有勞動部長許銘春，堅韌地當了多年的官，任內都不敢對勞保做出一絲絲的改革。最近在立院受詢時，陳院長還臉皮堅韌地說「勞保改革還要蒐集資料」，擺明就是把未來一年當作球賽的「垃圾時間」，怎麼可能「用這一年，準備未來最少四年該做的事？」都害勞保撐不過四年，蔡總統還對李遠哲院士說二○二四之後就沒有我的事了，又如何「為台灣下個十年、廿年的發展打下基礎」？

滿朝盡是一吹二蓋三推四賴的高官，只會講類詐騙的漂亮話，早已失去民眾的信任，還大剌剌地推動「打詐1.5」國家隊，是要國人哭笑不得嗎？（作者為台北商業大學財稅系教授）